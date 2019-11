Figaro-ci, Figaro-là, avec Mozart bien sûr, mais aussi :

émission imaginée à partir des Noces de Figaro au Théatre des Champs-Elysées du 26 novembre au 8 décembre 2019. Sous la baguette de Jérémie Rhorer et dans la première mise en scène à l'opéra de James Gray.

Pour « Le Très petit Poucet », mardi 26 novembre à 20h30 au complexe sportif et culturel de Couloisy (60) dans le cadre du festival « En voix »

Le Très petit Poucet a 98 frères ! Perdus dans la forêt ils retrouvent leur chemin grâce à la ruse des petits cailloux. C’est leur histoire que conte et chante le baryton Arnaud Marzorati, la flûtiste Mélanie Flahaut et l’accordéoniste Pierre Cussac.

Pierre Senges, offre une réécriture du célèbre conte: le Poucet est devenu tout petit, et c’est surtout un enfant mélomane. Chaque situation, paysage, rencontre est prétexte à entamer une chanson ou inventer une musique. Dominique Billaud signe la musique et Élodie Peudepièce la mise en scène et les costumes.

