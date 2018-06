Le programme musical de Denisa Kerschova : Mozart, Mendelssohn, Glinka

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert de l'accordéoniste Félicien Brut avec le Quatuor Hermès et le contrebassiste Edouard Macarez le vendredi 22 juin à 20h30 au Château de Salles dans le cadre du Festival Escapades Musicales à Salles en Gironde.

Au programme :

Richard Galliano, Petite Suite Française

Georges Gershwin - arrangement Thibault Perrine, Un Américain à Paris

Sergueï Prokofiev - transcription Thibault Perrine, Ouverture sur des Thèmes Juifs

Astor Piazzolla - transcription Thibault Perrine, Michelangelo 70 & Milonga del Angel

Claude Thomain et Eric Bouvelle, Medley de Valses de Paris

Thibault Perrine, Suite Musette

, photographie : © Musée d'arts de Nantes - A. Guillard

Programmation musicale

Mikhail Glinka

Souvenir d'une nuit d'été à Madrid Orchestre Philharmonique de la BBC

Direction Vassili Sinaiski

Chandos 9861

Benjamin Britten

The last rose of summer Steve Davislim: ténor

Simone Young: piano

Melba 301120

Georges Delerue / Aexandre Desplat (arrangeur)

BOF Jules et Jim : Vacances - arrangement pour quintette à cordes

Traffic Quintet : Dominique Lemonnier, Anne Villette (violons), Estelle Villotte (alto), Raphaël Perraud (violoncelle), Philippe Noharet (Contrebasse)

Naive records 5093

Georges Delerue

BOF : Jules & Jim : Vacances

Orchestre non identifié

Universal 2786037

Claude Debussy

6 épigraphes antiques L 131 - pour piano à 4 mains 1. Pour invoquer Pan dieu du vent d'été L 131 n°1 2. Pour remercier la pluie au matin L 131 n°6

Katia Labèque / Marielle Labèque: piano

KML 4814713

Georges Gershwin

Porgy and Bess : Acte 3 Scene 1 : Summertime

Cynthia Haymon, soprano

Orchestre Philharmonique de Londres

Direction Simon Rattle

EMI 2150142

Félix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d’Été op 61 : IV. Nocturne

Orchestre Symphonique de Montréal

Direction Charles Dutoit

Decca 4175412

Antonio Vivaldi

Concerto pour violon en Mi Maj op 8 n°1 RV 269 P 241 (Le printemps) : 1. Allegro; 2. Largo; 3. Allegro

Brecon Baroque

Direction Rachel Podger

Challenge Classics 40318

Benedetto Marcello

II pianto e il riso delle quattro stagioni dell'anno per la morte esultazione e coronazione di Maria Assunta in Cielo : Da te non voglio turbini (Partie I) Air de l'Eté

Elena Biscuola

Academie Monteverdi de Venise

Ensemble Lorenzo da Ponte

Direction Roberto Zarpellon

Fra Bernardo 1503177

Yann Tiersen

BOF Good bye Lenin de Wolfgang Becker Summer 78 (instrumental)

Ensemble Synaxis

Direction Guillaume Bourgogne

Labels 5825482

Déodat de Severac

Baigneuses au soleil (Souvenir de Banyuls-sur-mer) - pour piano

Aldo Ciccolini : piano

EMI 5723722

Léos Janacek

De la maison des morts suite d'orchestre : Les vacances arrivent

Orchestre Symphonique de Nouvelle Zélande

Direction Peter Breiner

Naxos 8570706

Wolfgang Amadeus Mozart

Trio en Mi bémol Maj K 498 - kegelstatt / Des quilles : / Pour clarinette violoncelle et piano : 3. Rondeau allegretto

Emanuel Ax: piano

Richard Stoltzman: clarinette

Yo-Yo Ma : violoncelle

Sony SK 57499

Aubert Lemeland

Marines d'été opus 121 1. Vers Saint Rémy des Lades au matin; 2. A marée haute dans le Havre; 3. Et le lointain toujours un peu mirage du côté du Portbail

Jean Pierre Ferey : piano

DSK 1131

1. Gabriel Fauré

Donc ce sera par un clair jour d'été op 61 n°7

2. William Bolcom

Waitin

Kate Royal: soprano

Malcolm Martineau : piano

EMI 9485362

Arthur Honegger

Pastorale d'été pour orchestre

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Direction David Zinman

Decca 4553522

Astor Piazzola

Michelangelo

Trio Astoria : Félicien Brut: Accordéon / Nina Skopek: violon / Brigitte Coissard: piano

Lude et Interlude 001

Félicien David

Les quatre saisons : 6ème soirée d'automne : Allegro - La pompe

Ensemble Baroque de Limoges

Laborie LC11