Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

Fanny Bereau, contrebassiste à l'Orchestre symphonique et lyrique, se fera un plaisir de vous faire découvrir tous les secrets de cet instrument le plus grand et le plus grave de la famille des cordes et que l'on peut jouer assis ou debout avec ou sans archet.

Le metteur en scène Édouard Signolet revisite avec humour l’histoire épique de cette Tétralogie sur fond d’illustrations projetées en direct, dans une version spécialement adaptée pour les familles.

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la ville de Strasbourg et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 21 septembre.

Quelle musique associez-vous à Strasbourg ? Qu'est-ce que vous aimez entendre en vous promenant dans ses rues ? Quels souvenirs musicaux gardez-vous de la capitale européenne ?

Programmation musicale

Dimitri Kabalevski

Colas Breugnon op 24 a : Ouverture - suite pour orchestre

Philharmonie de La Radio NDR de Hanovre

Direction, Adrian Prabava

CPO CPO 777 668-2

Gustav Mahler

Symphonie n°3 en ré min : Lustig im Tempo und keck im Ausdruck

Gerhild Romberger : Soprano

Choeur de Femmes de La Radio Bavaroise

Orchestre Symphonique de La Radio Bavaroise

Direction, Bernard Haitink

BR KLASSIK 900149

Francis Poulenc

Trio FP 43 : Andante con moto - Rondo

Ramon Ortega Quero : Hautbois

Mauricio Paez : Basson

Kirill Gerstein : Piano

GIDEON BOSS GB 004

Charles Chaplin

Les feux de la rampe : Animal trainer

Charlie Chaplin

ROY EXPORT SAS 151435

Hector Berlioz

La damnation de Faust : une puce gentille (Acte II) air de Mephistopheles

Gabriel Bacquier : Baryton

Orchestre Lyrique De L'Ortf

Jesus Etcheverry

DECCA 4806399

Dimitri Kabalevski

30 pièces pour enfants op 27 : Temps de valse / Chansonnette / Etude / La nuit sur la rive / Histoire / Danse ancienne / Clowneries

Kirsten Johnson : Piano

NIMBUS NI6282

Henry Purcell

Abdelazer or the moor's rev : Ouverture / Pour orchestre

Parley Of Instruments

Roy Goodman

HYPERION CDA 67001/3

Benjamin Britten

The young person's guide to the orchestra op 34

Sean Connery : Voix

Royal Philharmonic Orchestra

Direction, Antal Dorati

LONDON RECORDS 444104-2

Norman Monty

James Bond 007 contre Dr.No : James Bond theme

John Barry & Orchestra

MILAN 399740-2

Mandy Patinkin sings Sondheim : Send in the clowns

Mandy Patinkin : Chant

NONESUCH

Felix Mendelssohn

Le songe d'une nuit d'été op 61 : Danse des clowns - et Finale Anna Lucia Richter : Soprano

Choeur Pro Musica

Orchestre du Festival De Budapest

Direction, Ivan Fischer

CHANNEL CLASSICS CCSSA37418

Ruggero Leoncavallo

Paillasse : Vesti la giubba (Acte I) Air de Pagliacci

Jonas Kaufmann : Ténor

Orchestre de L'Academie Sainte Cecile De Rome

Direction, Antonio Pappano

DECCA 478 2258

Nino Rota

La strada : Il circo

Orchestre de La Ville De Grenade

Direction, Josep Pons

HARMONIA MUNDI HM HMC 901864

Richard Wagner

Acte III : Scene I : Hojotoho Heiaha - choeur des Walkyries

Endrik Wottrich : Ténor

Kwangchul Youn : Basse

Albert Dohmen : Baryton-basse

Eva Maria Westbroek : Soprano

Linda Watson : Soprano

Michelle Breedt : Mezzo-soprano

Sonja Muhleck : Soprano

Choeur du Festival de Bayreuth

Orchestre du Festival de Bayreuth

Direction, Christian Thielemann

OPUS ARTE OA CD9002 D

Vincent Peirani

Le clown sauveur de la fête foraine

Vincent Peirani : Accordéon, Chant

Emile Parisien : Saxophone sopranino

Tony Paeleman : Piano électrique

Julien Herne : Basse électrique Guitare

Yoann Serra : Batterie

Valentin Liechti : Traitement électronique

ACT ACT98582

Alfred Schnittke

Les clowns et les enfants

Orchestre Symphonique de La Radio de Berlin

Direction, Frank Strobel

CAPRICCIO 71 061

Giovanni Bottesini

Concerto n°2 en si min : Allegro - arrangement pour contrebasse et orchestre Edgar Meyer : Contrebasse

Orchestre de Chambre de Saint Paul

Direction, Hugh Wolff

SONY SK 60956

Mikhail Pletnev

Fantasia elvetica : Tempo di polka - Più vivo - Allegro - pour 2 pianos et orchestre Martha Argerich : Piano

Alexander Mogilevsky : Piano

Orchestre de La Suisse Italienne

Direction, Mikhail Pletnev

EMI CLASSICS 0940312

Porter

The Pirate : Be a Clown

Kelly Gene

Judy Garland

BDMUSIC 78468