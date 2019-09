Allegretto junior : Chopin, Art Tatum, Mahler...

L'Affaire Moussorgsky ", est un conte musical jazz d'après l'oeuvre de Modest Moussorgsky, "les Tableaux d'une exposition". A voir les 21 et 22 septembre prochain à la Cité de la musique à Paris.

La Cie A Toute Vapeur et l'orchestre Les 5000 doigts du docteur K. proposent leur version "Des Tableaux d'une exposition" avec quartet de jazz, récitant et vidéo :

" Modest Moussorgski, petit-fils du célèbre compositeur, est gardien de musée à Saint-Pétersbourg. Un jour, il s’endort, à son réveil, dix tableaux ont disparu. De la Russie aux États-Unis, il devra traverser un monde fantasque pour les retrouver..."

Gagnez des places pour le récital de Véronique Gens et Susan Manoff à Eléphant paname le 23 septembre à 20h

Toute l’année l’Instant Lyrique vous invite à retrouver les grandes voix de la scène lyrique lors de récitals intimistes dans les merveilleux salons d’Eléphant Paname, ancienne résidence de l’ambassadeur de Russie à Paris. Ce 23 septembre la soprano Véronique Gens et la pianiste Susan Manoff proposent des pièces de Gounod, Offenbach, Massenet, Duparc….

Quelles musiques voyez-vous sur " Nature morte au jeu de cartes " de René Rimbert

Participez à la programmation musicale du vendredi 20 septembre en vous inspirant de ce tableau, il est visible au Musée Maillol à Paris dans le cadre de l'exposition : Du Douanier Rousseau à Séraphine. Les grands maîtres naïfs. Jusqu'au 19 janvier 2020

Le Musée Maillol accueille plus d’une centaine d’oeuvres d’artistes dit "naïfs" appelés aussi "primitifs modernes", qui à leur manière ont renouvellé la peinture à l’écart des avant-gardes et des académismes. Réunies pour la première fois à Paris, ces oeuvres livrent un pan souvent négligé de l’histoire de l’art de l’entre-deux guerres. Sur les pas d’Henri Rousseau et de Séraphine Louis, on découvre André Bauchant, Camille Bombois, Ferdinand Desnos, Jean Ève, René Rimbert, Dominique Peyronnet et Louis Vivin.

Le parcours thématique souligne les qualités picturales de ces peintres et les révèle comme de grands artistes à contre-courant des avant-gardes, grâce à une sélection d’oeuvres issues d’importantes collections publiques et privées françaises et internationales, elle montre la grande inventivité formelle de chacun d’eux.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous et transmettez votre programmation.