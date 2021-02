Le cymbalum, de la famille des cithares

Venu du fond des âges depuis l'orient, cet instrument arrivé jusqu'en Europe a fait sa place dans le répertoire classique et jusqu'à maintenant avec Vittorio Monti, Geza Allaga, Kurtag, Desplat, Brahms, Hans Zimmer, Ferenc Farkas....

Les Tuyaux de Kerscho !

Ondin et la petite sirènedimanche 21 février à 17h sur Philharmonie Live

L'Orchestre National d'Île-de-France dirigé par Christophe Mangou propose une adaptation du célèbre conte d’Andersen, dans lequel La Petite Sirène se trouve téléportée au XXe siècle et fait équipe avec un enfant, Ondin, pour tenter de sauver les océans et le monde.

C’est la récitante Julie Martigny qui donne vie au texte, Julien Le Hérissier a composé la musique. Ce concert sans public de Grande salle Pierre Boulez de la Philharmonie de Paris est à suivre à la maison et en famille.



Ciné-concert "Leonardo da Vinci" en streaming les 16 et 17 février sur Angers Nantes Opéra !

Le film "Leonardo da Vinci" est réalisé en 1919 par une pionnière du cinéma italien à l’occasion du quatrième centenaire de la disparition de Leonardo da Vinci, dont il retrace la vie.

Il a été projeté à l’occasion d’un ciné-concert capté à l'Opéra de Nantes, il sera disponible ce mercredi 17 février à 19h en streaming sur la chaîne youtube et sur la page facebook d'Angers Nantes Opéra.

C’est l’ensemble Doulce Mémoire qui accompagné la projection, non pas en improvisant comme il est d’usage pour les films muets, mais en jouant des musiques contemporaines de Léonard (1452-1519).

Une expérience inédite pour les musiciens de Doulce mémoire, il leur a fallu dépasser la contrainte absolue du minutage du film avec des musiques de la Renaissance, jouer avec les yeux rivés sur l’image, et innover : le percussionniste Joël Grare a déniché des instruments incroyables pour créer des paysages sonores, il a fallu chanter dans un tube en PVC trafiqué pour pouvoir recréer la sonorité d’une grande église. …

Quelle musique entendez-vous sur "Le Baiser" de Rodin ?

Participer à la programmation musicale du vendredi 19 février en vous inspirant de cette sculpture, visible dans l'exposition (également en ligne) "Rodin/Arp" jusqu'au 16 mai 2021 à La Fondation Beyeler à Bâle en Suisse.

En attendant de peut-être pouvoir se rendre sur place, le commissaire de l'exposition Raphaël Bouvier nous entraîne virtuellement à la découverte des 110 oeuvres présentées. Pour la première fois le travail visionnaire d'Auguste Rodin (1840–1917), grand innovateur de la sculpture de la fin du XIXe siècle sera mis en dialogue avec l’œuvre influente de Jean Arp (1886–1966), l’un des protagonistes de la sculpture abstraite du XXe siècle. Tous deux se caractérisent par un pouvoir d’innovation artistique unique et une soif d’expérimentation. Les œuvres qu’ils ont engendrées ont eu un fort impact sur leur époque, sont des jalons marquants du développement de la sculpture moderne et restent d’actualité encore aujourd’hui. La juxtaposition de leurs travaux est une expérience visuelle passionnante.

