Don Quichotte et les moulins à vent

Sur les traces du héros de Miguel de Cervantes, et de celles de ses comparses Dulcinée, Rossinante, Sancho Panza, les Moulins à vent... avec Boismortier, Barbieri, Ohana, Ravel, Mitch Leigh, Juan Aranes...

Quelle musique entendez-vous sur la fresque " La Nativité " ?

Allegretto vous invite à participer à la programmation musicale du vendredi 18 décembre, en vous inspirant de la fresque " La Nativité " de Sandro Botticelli (1445 – 1510). Elle est visible dans la Basilique Santa Maria Novella à Florence.

À l’automne 2021, le musée Jacquemart-André célébrera Sandro Botticelli et l’activité de son atelier, en exposant une quarantaine de ses œuvres accompagnées de quelques peintures de ses contemporains florentins sur lesquels Botticelli eut une influence particulière.

La carrière de Botticelli, devenu l’un des plus grands artistes de Florence, témoigne du rayonnement et des changements profonds qui transforment la cité sous les Médicis.

La chronique : " Les grands Macabres " :

la chronique de Bertrand Dicale : " Ludwig August Lebrun, le virtuose amoureux "

