En fanfare !

La Faunothèque :

Des animaux, de la musique… Des animaux qui font de la musique, de la musique qui s’inspire du monde animal, ce sont 12 épisodes pour découvrir des oeuvres de musique classique, avec la pianiste Célimène Daudet.

France Musique associé à Lumni offre aux enfants et à leurs parents une série d’initiation musicale dont l’animal est le fil conducteur. La pianiste Célimène Daudet, installée au piano en pleine nature, raconte en musique comment les compositeurs se sont inspirés des animaux pour concevoir leurs mélodies.

C'est la série en 12 épisodes à retrouver sur le site de France Musique, et si on écoutait La Poule?

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Scène de rue sous la pluie et le vent " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 16 octobre, en vous inspirant de " Scène de rue sous la pluie et le vent ", exposé jusqu'au 3 janvier au Petit-Palais à Paris.

La chronique : " Les grands Macabres " :