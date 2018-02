Le programme musical de Denisa Kerschova : Monteverdi, Strauss fils, Fauré

On vous offre des places

Gagnez des places pour la représentation du Destin du Nouveau Siècle d'André Campra le vendredi 16 février à 20h au Théâtre Municipal Raymond Devos à Tourcoing.

Distribution :

Direction musicale, Patrick Bismuth

Mise en scène, Jean Daniel Laval

avec Marc Mauillon, Julie Hassler, Claire Lefiliatre, Jean-François Novelli, Thomas Van Essen

Ensemble instrumental La Tempesta

Le Destin du Nouveau Siècle est une partition inédite. En juillet 2015, une copie anonyme de 1740 a été retrouvée à la médiathèque de Saint-Denis. La musique devait servir d’intermède à la tragédie du père du Cerceau Maxime martyr. Le sujet est bien actuel, il s’agit d’un dialogue entre les peuples partisans de la Guerre et les peuples partisans de la Paix. Chacun de ces groupes est cautionné et encouragé par la voix d’un dieu, Mars ou Vulcain, ou par l’allégorie même de la Paix. André Campra forme avec Jean Baptiste Lully et Jean Philippe Rameau le groupe des trois plus importants compositeurs classiques du Grand Siècle. D’abord compositeur d’église (son célèbre Requiem et de magnifiques motets), il sera très vite attiré par l’opéra. Ses tragédies lyriques Hésione, Tancrède et Idoménée comptent parmi les plus belles de toute l’histoire de l’opéra classique français.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en la min K 532 L 223 / Sonate en La Maj K 533 L 395 par Huguette Dreyfus au clavecin

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Fête arabe dans la campagne de Tlemcen" d'André Suréda ?

, © musée du quai Branly - Jacques Chirac, photo Claude Germain

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 16 février en vous inspirant du tableau "La Fête arabe dans la campagne de Tlemcen" d'André Suréda.

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Quai Branly - Jacques Chirac à Paris dans le cadre de l'exposition Peintures des lointains visible du 30 janvier 2018 au dimanche 06 janvier 2019.

Programmation musicale

Traditionnel

Greensleeves - pour soprano et ensemble instrumental

Ensemble Le Tendre Amour

Nina Akerblom-Nielsen : soprano

Sébastien Perrin: flûte traversière

Brilliant classics 94313

Jean Sébastien Bach

Concerto pour hautbois d'amour en La Maj BWV 1055

1. Allegro

2. Larghetto

3. Allegro ma non tanto

Katharina Arfken: Hautbois d'amour

Orchestre Baroque de Fribourg

Direction Gottfried Von der Goltz

Harmonia Mundi 2323

Gabriel Fauré

Mélodies pour ténor et piano

1. Nell opus 18 n° 1

2. Chanson d'amour opus 27 n° 1

3. Les présents opus 46 n° 1

Jean Paul Fouchécourt : ténor

Graham Johnson : piano

Hyperion 67335

Bedrich Smetana

Hubicka - le baiser Acte I : Predehra

Orchestre de l Opéra de Brno

Direction Frantisek Vajnar

Supraphon 112180

Manuel de Falla

L'amour sorcier:

1. Pantomime

2. Cancion del Fuego fatuo

3. Danse de la terreur

4. Le cercle magique : Romance du pêcheur

5. Les cloches du matin

6. Danse rituel du feu

Luis Galve: piano

RTVE Musica 65282

Georges Delerue

BO du film "La femme d'à côté" de François Truffaut - Epilogue

Orchestre dirigé par Georges Delerue

Universal Music 5354322

Giacomo Puccini

Tosca : Vissi d'arte viis d'amore (Acte II) air de Tosca

Renata Tebaldi : soprano

Orchestre de l'Académie Sainte Cécile de Rome

Direction Francesco Molinari-Pradelli

Decca 4753972

Erik Satie

Je te veux

Felicity Lott: soprano

Graham Johnson : piano

Forlane 16760

Johann Strauss Fils

Stürmisch in lieb' und Tanz / Fougueux dans l'amour et dans la danse op 393 - pour orchestre

Orchestre Philharmonique de Vienne

Direction Georges Prêtre

Decca 4782113

Reynaldo Hahn

Le rossignol éperdu : Danse de l’Amour et de l’Ennui - pour piano

Anne Queffelec: piano

Mirare 320

Claudio Monteverdi

Madrigaux guerriers et amoureux Livre VIII : Altri canti d'Amor SV 146

Hannah Morrison / Miriam Allan: sopranos/ Lucile Richardot : contralto / Paul Agnew, Sean Clayton : ténors / Lisandro Abadie: basse

Les Arts Florissants

Direction Paul Agnew

Harmonia Mundi 5278

André Campra

Confitebor tibi Domine : Sanctum et terribile

Isabelle Poulenard, dessus

Robert Getchell, haute-contre

Romain Champion, taille

Marc Mauillon, basse-taille

Le Parnasse Français

Louis Castelain, direction

MBF

Serge Rachmaninov

Concerto nº3 en re min op 30 pour piano et orchestre : Allegro

Vladimir Horowitz: piano

Orchestre Symphonique de Londres

Direction Albert Coates

EMI 7635382

Jean Joseph Mouret

Les amours de ragonde / Acte III

1. A la noce

2. Air de paysan, rondeau

3. J'ay soupiré longtemps

4. Chantons, Chantons

5. Air pour les mariez

Les musiciens du Louvre

Direction Marc Minkowski

Jean Paul Fouchécourt, Sophie Marin-Degor, Jean Luc Bindi, Noémie Rime, Gilles Ragon, Jean Louis Serre

Musifrance 2292-45823-2

Leonard Bernstein

West side story : Maria - pour ténor et orchestre

kluas Florian Vogt : ténor

Staaskapelle de Dresde

Direction Christian Thielemann

DGG 3995002