Le violoncelle

Jérémie Maillard, violoncelliste à l'Orchestre Philharmonique de Radio France, répond aux questions de Denisa Kerschova.

Le prochain concert du Philhar, avec le baryton Matthias Goerne a lieu ce vendredi 15 janvier à 20h et sera diffusé en direct sur France Musique

Premier cours « Art et Musique » à la Maison de la Radio avec la RMN mercredi 13 janvier à 19h30

Le premier cours de la série « Art et Musique » organisé par La Réunion des Musée Nationaux à La Maison de la Radio aura lieu en ligne sous la forme d’un webinaire intéractif.

Ce cours porte sur les peintres musiciens, avec notamment : « Les Noces de Cana » de Véronèse, des œuvres de Schönberg, Kupka et Čiurlionis

« Les Noces de cana », dont le premier plan est occupé par un groupe de musiciens identifiés comme étant Titien, Bassano, Tintoret et Véronèse, apparaît comme une représentation quasi allégorique de ce lien étroit existant entre la musique et la peinture chez certains artistes. Entre autres sources, « Les Vies » de Giorgio Vasari sont une base d’informations dans laquelle on trouve, par exemple, mention d’un Léonard joueur de lire et chanteur.

En écho à ces grands noms, le compositeur Schönberg, le peintre Kupka et le musicien Čiurlionis répondent au XXème siècle, en créant un répertoire où les deux arts dialoguent constamment.

Le webinaire est présenté par Anne Bernadet Delage, historienne de l’Art, pour une durée d'1h15 suivie d’un temps d’échange de 15 min via le chat. Les réservations peuvent être faites sur le site maisondelaradio.fr.

- Date et tarif : mercredi 13 janvier 19h30 ; 7 € la place

- Durée du webinaire interactif : 1h15 + 15 minutes d’échange en chat.

- Un lien de connexion sera adressé le jour du webinaire, mercredi 13 janvier à 14h. Cette conférence ne sera pas disponible en replay

