Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour le spectacle du circassien Yoan Bourgeois le lundi 24 septembre à 21h à La Scala à Paris.

Prodige de l’équilibre, acrobate et poète, Yoann Bourgeois signe la première production de La Scala Paris, une réaction en chaîne où les corps des huit acrobates et danseurs défient la peur et la pesanteur.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "La vague" de František Kupka ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 14 septembre en vous inspirant du tableau "La vague" de František Kupka (1902).

Ce tableau est actuellement visible au Musée Départemental Breton de Quimper dans le cadre de l'exposition "Artistes tchèques en Bretagne" du 16 juin au 30 septembre 2018.

Programmation musicale

Giacomo Puccini

Le villi : Le sabbat des sorcières : Intermezzo

Filarmonica della Scala

Direction, Riccardo Muti

Sony SK 63025

Piotr Illich Tchaikovsky

Album pour la jeunesse op 39 : La sorcière, Le joueur d'orgue de barbarie, Chanson napolitaine

Trio Borodine and friends

CHANDOS CHAN 8365

Leos Janacek

Klekanica / La sorcière du soir

Choeur Philharmonique de Prague

Direction, Josef Veselka

SUPRAPHON SU 3022-2

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : Variation n°7

Andras Schiff, piano

ECM 472185-2

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : Variations n°3, 5 et 7

Trio Jacques Loussier

TELARC CD-83479

Jean-Sébastien Bach

Variations Goldberg BWV 988 : Aria

Andras Schiff, piano

ECM 472185-2

Henry Purcell

Didon et Enée Z 626 : Acte III

Catherine Bott, soprano

David Thomas, Elisabeth Priday, Sara Stowe (Sorcières), Daniel Lochmann (Sailor)

Chœur & Orchestre of The Academy of Ancient Music

Direction, Christopher Hogwood

OISEAU LYRE 436992-2

Niccolò Paganini

La danse des sorcières op 8 MS 19

Piotr Jasiurkowski, violon

Antoni Brozek, piano

PAVANE RECORDS ADW 7527

Cendrillon de Walt Disney

Bibbidi bobbidi boo

Ilene Woods, chant

Verna Felton, chant

Disney Studio Chrorus

DISNEYLAND 003

Jules Massenet

Suite pour orchestre de Cendrillon (Les filles de noblesse, Les tendres fiancés, Menuet de Cendrillon, Menuet des princesses)

Academy of St Martin in the Fields

Direction, Neville Marriner

CAPRICCIO C8016

Gioachino Rossini

La Cenerentola : No piu mesta , Air d'Angelina et choeur

Jennifer Larmore, mezzo-soprano

Chœur et Orchestre de l'Opéra Royal de Covent Garden

Direction, Carlo Rizzi

TELDEC 4909-94553-2

Ludwig van Beethoven

Rondo et capriccio en Sol Maj op 129

Alfred Brendel, piano

VOX BOX CDX 5112

Engelbert Humperdinck

Hänsel und Gretel EHWV 93.3

Marjana Lipovšek, mezzo-soprano

Orchestre symphonique de la Radiodiffusion bavaroise

Direction, Jeffrey Tate

EMI 7540222

Albert Roussel

Le festin de l'araignée op 17 : Valse (Danse de l'éphémère)

Emanuele Torquati, piano

BRILLIANT CLASSICS 94329

Marcello Vitale

Tarantella a maria di nardo

Pino di Vittorio, ténor

ELOQUENTIA EL 0603

Claude Debussy

Clair de lune

Alexandre Tharaud, piano

Serge Prokofiev

Cendrillon op 87 : Suite de Ballet

Brussels Philharmonic

Direction, Stéphane Denève

DGG 4816548

Bernhard Joachim Hagen

Sonate en ut min : Allegretto

Lutz Kirchhof, luth

SONY SK 60767

Anton Dvorak

La sorcière de midi op 108 B 196

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

Direction, Rafael Kubelík

DGG 002894835076/77