Présence du jazz dans la musique classique

Les Tuyaux de Kerscho !

Pour sa seconde édition, La Nuit du Cirque, se déroulera de vendredi 13 à dimanche 15 novembre.

Cette initiative de Territoires de Cirque est l’occasion de se rendre compte de la créativité et la vitalité du cirque d’aujourd’hui, art contemporain et populaire, multiculturel et intergénérationnel. La Nuit du Cirque rassemble plus de 100 établissements culturels français et 21 structures étrangères, en Autriche, Belgique, Croatie, Finlande, Irlande, Serbie…

Contraint par la situation sanitaire, ce grand rendez-vous n’aura pas lieu en public, mais ne s’éclipsera pas pour autant, il se déroulera en version numérique.

Tous les évènements sont sur le site « des Nuits du Cirque improvisées »

De notre côté nous avons exploré le site du Cirque du soleil et découvert son univers singulier grâce à des interviews des créateurs, des cours de maquillage étape par étape, les meilleurs moments de chaque spectacle, des programmes d’entrainement avec les artistes à faire à la maison…

Et cerise sur le gâteau on peut consulter le site en anglais pour progresser dans la langue de Shakespeare ! Enjoy !

