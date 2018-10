Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour les séances de "L'envers du décor" à l'Opéra Comique à Paris le samedi 13 octobre à 15h et le lundi 15 octobre à 14h.

Le metteur en scène d’Orphée et Eurydice, ses complices artistiques et les équipes de l’Opéra Comique dévoilent la scène du théâtre et la scénographie que composent décors et lumières. Assis dans la salle, venez appréhender la magie, les trucs et les métiers du plateau.

Pour gagner des places, cliquez ici.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Douleur d'Aminte" de Bartolomeo Cavarozzi ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 12 octobre en vous inspirant du tableau "La Douleur d'Aminte" (vers 1605-1610) de Bartolomeo Cavarozzi.

, © Collection particulière, courtesy Marco Voena

Ce tableau est actuellement visible au Musée Jacquemart-André à Paris dans le cadre de l'exposition Caravage à Rome, amis & ennemis du 21 septembre au 28 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Richard Sherman / Robert Sherman / Irwin Kostal

Mary Poppins : Overture

Irwin Kostal, direction

WALT DISNEY RECORDS 00050087316150

Anatole Liadov

Baba-Yaga op 56

Orchestre National Du Capitole De Toulouse

Tugan Sokhiev, direction

NAIVE V 5073

Modeste Moussorgski

Tableaux d'une exposition : The hut on fowl's legs (baba yaga)

Biron Janis : Piano

MERCURY 43434662

Leon Minkus

La source : Scène et danse (Acte III Sc 2)

Orchestre De L'Opéra Royal De Covent Garden

Richard Bonynge, direction

DECCA 421431-2

John Williams

Harry Potter à l'école des sorciers : Prologue; Fluffy's harp

Terry Edwards London Voices

John Williams, direction

WARNER BROS WB 7567-93086-2

Camille Saint-Saëns

Le carnaval des animaux - arrangement pour contrebasson et piano : 2. Eléphants Orchestre De Paris

Yves D'Hau : Contrebasson

Laurent Wagschal : Piano

INDESENS INDE010

Hector Berlioz

La damnation de Faust op 24 : Ballet des sylphes (Acte II Sc 7) (instrumental)

Orchestre De L'Opéra De Lyon

Kent Nagano, direction

ERATO 0825646190492/1

Georg Friedrich Haendel

Alcina : Ah mio cor schernito sei (Acte II Sc 8) Air d'Alcina

Irma Kolassi : Mezzo-soprano

Jacqueline Bonneau : Piano

DECCA 4824637

Wolfgang Amadeus Mozart

Concerto n°24 en ut min K 491 : Allegretto - pour piano et orchestre

Glenn Gould : Piano

CBC Symphony Orchestra

Walter Susskind, direction

SONY SMK 52626

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Der Vogelfänger bin ich ja (Acte I) Air de Papageno

Daniel Schmutzhard : Baryton

Daniel Behle : Ténor

Akademie Fur Alte Musik De Berlin

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 902068.70

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Hm hm hm hm (Acte I) Papageno Tamino les dames et les garçons

Rosa Mannion : Soprano Natalie Dessay : Soprano Hans Peter Blochwitz : Ténor Anton Scharinger : Baryton Reinhard Hagen : Basse

Les Arts Florissants

William Christie, direction

ERATO 0630-12705-2

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Wie stark ist nicht dein Zauberton (Acte I) Air de Tamino

Daniel Behle : Ténor

Akademie Fur Alte Musik De Berlin

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 902068.70

Wolfgang Amadeus Mozart

La flûte enchantée : Papagena Papagena Papagena (Acte II) Air de Papageno; Halt ein o Papageno und sei klug (Acte II) Quatuor Les enfants et Papageno; Pa pa gena Pa pa geno (Acte II) Duo Papagena Papageno; Nur stille stille (Acte II) Monostatos La reine de la Nuit Les 3 dames

Daniel Schmutzhard : Baryton

Akademie Fur Alte Musik De Berlin

René Jacobs, direction

HARMONIA MUNDI HMC 902068.70

Gustav Holst

The planets op 32 H 125 : Uranus le magicien

Len Vorster : Piano

Robert Chamberlain : Piano

NAXOS 8.554369

Richard Sherman / Robert Sherman

Mary Poppins : Supercalifragilisticexpialidocious

Julie Andrews : Chant

Dick Van Dyke : Chant

Irwin Kostal, direction

WALT DISNEY RECORDS 00050087316150

Erich Wolfgang Korngold

Concerto en Ré Maj op 35 : Finale - pour violon et orchestre

Thomas Albertus Irnberger : Violon

Orchestre Symphonique D’Israël

Doron Salomon, direction

GRAMOLA 99108

Carl Maria Von Weber

Oberon : Ouverture

Orchestre Revolutionnaire Et Romantique

John Eliot Gardiner, direction

PHILIPS 475 6563

Harold Arlen

Le magicien d'Oz (film) : Over the rainbow

Diana Damrau : Soprano

Orchestre Philharmonique Royal De Liverpool

David Charles Abell, direction

ERATO 5099960266620

Manuel De Falla

L'amour sorcier : Le cercle magique : Romance du pêcheur; A minuit : Les sortilèges - Danse rituelle du feu Orchestre De La Société Des Concerts Du Conservatoire

Ataulfo Argenta, direction

EMI 5 69235 2

Christoph Willibald Von Gluck

Orphée et Eurydice : Danse des Furies (Acte II)

Pygmalion

Raphael Pichon, direction

HARMONIA MUNDI 902288DI

Nicolas Rimski-Korsakov

La légende de la ville invisible de Kitège et de la demoiselle Fevronia : Péan à la naturalité

Orchestre Philharmonique De Saint Petersbourg

Yuri Temirkanov, direction

SIGNUM SIGCD320