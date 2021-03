Dans un coffre, des instruments mystérieux

Dans un grenier, un vieux coffre renferme une sorte de trésor : des instruments très anciens, doulciane, flûtes de toutes tailles, sacqueboute, cornet à bouquin... Avec Vivaldi, Praetorius, Prokofiev, Vincenz Jelich, Raimundo Balestra, Mérule, Monteverdi, Mozart...

Le Palais-Royal met en ligne une mini-série de 6 vidéos, récitals de piano et récitals de mélodies enregistré au Petit-Palais, le second opus est accessible dès demain le 11 mars

Le Palais-Royal espère pouvoir confirmer ses concerts prévus au mois de mai avec le ténor Kévin Amiel, d’ici là il nous propose en préambule une série de mini-vidéos enregistrées milieu d'une forêt de statues, sous les voûtes de la grande galerie du Petit-Palais à Paris.

Ces vidéos réunissent 4 jeunes talents : le pianiste Orlando Bass, la mezzo Marion Vergez-Pascal, le ténor Mathys Lagier et le baryton-basse Adrien Fournaison, ils interprètent des pièces de Saint-Saëns, Mendelssohn, Offenbach, Messager, Martini ou encore Félicien David. C’est Jean-Philippe Sarcos qui assure la direction artistique et la présentation.

Le premier épisode présentait "Je veux aimer toujours" (peu connu mais magnifique) extrait de l'opéra Herculanum de Félicien David.

Le second épisode dévoilera à partir de demain "De-ci de-là" tiré de l'opérette Véronique de Messager.

Ces Vidéos sont disponibles en streaming et gratuitement les réseaux sociaux, les sites internet et chaînes YouTube du Palais royal et du Petit Palais.

