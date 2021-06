Jeux et facéties

Avec Poulenc, Ravel, Debussy, Chabrier, Boris Vian, Bizet, Satie...

Les Tuyaux de Kerscho !

Les Zinstrus, c’est le nouveau podcast de France musique, conçu pour les petites (et les grandes !) oreilles par Saskia de Ville.

Un groupe d’enfants arrive dans l’Auditorium de la Maison de la radio alors que les musiciens de l’orchestre sont partis en pause. Mais derrière eux ils ont laissé leurs instruments… Soudain ceux-ci s’animent, et font la conversation aux enfants.

Chaque épisode, qui s'attache à un instrument de l’orchestre (clarinette, violoncelle, piano, percussions ou trompette), réunit un duo composé d’un instrumentiste et d’un humoriste ou d’un acteur. L’instrument prend alors corps et voix sous les yeux émerveillés des enfants, qui sont invités à découvrir son répertoire et sa personnalité.

Ces cinq épisodes de dix minutes chacun sont d’ores et déjà disponibles sur le site de France Musique et sur l’application Radio France.

à réécouter AUDIO 3 min émission Au fil de l'actu Les Zinstrus, le nouveau podcast jeunesse de France Musique

Des places à gagner :

Via Contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres "

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale :