Allegretto Junior : La musique au cinéma

Gagnez des places pour le concert en famille autour de Gabriel Fauré donné à La Seine Musicale à Boulogne-Billancourt avec le pianiste Simon Zaoui, le violoniste Pierre Fouchenneret, Marie Chilemme à l'alto et Raphaël Merlin au violoncelle.

Au programme : le Quatuor pour piano et cordes en do mineur n.1 op.15, le Trio pour violon violoncelle et piano en ré mineur. op.120, le Papillon pour violoncelle et piano op.77 et la Berceuse pour violon et piano op.16.

Scarlatti

La Sonate K187 en fa mineur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Francesco Corti enregistrée au Château de Bournazel.

La Sonate K188 en la mineur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Justin Taylor enregistrée à Perpignan.

La Sonate K189 en si bémol Majeur (Allegro) de Domenico Scarlatti par Jean Rondeau enregistrée au Théâtre de l’Usine à St-Céré.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Charmeuse de serpents" du Douanier Rousseau ?

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 10 mai en vous inspirant du tableau "La Charmeuse de serpents" (1907) du Douanier Rousseau.

, © Musée d’Orsay, Dist. RMN-Grand Palais / Hervé Lewandowski

Ce tableau est actuellement visible au Musée d'Orsay dans le cadre de l'exposition "Le modèle noir de Géricault à Matisse" visible du 26 mars au 21 juillet 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation