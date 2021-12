Opéra pour et par les enfants

Avec Rachel Portman, Menotti, Hans Krasa, de Falla, Humperdick, Milhaud, Coulais

Des places à gagner !

Pour l’atelier «Ta chronique en musique» : écrivez et enregistrez votre propre chronique dans les conditions réelles d’un studio de radio, et en musique !

L’atelier conçu et animé par Dorothée Goll, attachée de production à France Musique, commence en musique : vous écoutez un tube de la musique classique et ses déclinaisons dans des styles variés : jazz, chanson, hip-hop, électro… Et vous choisissez votre version préférée. Ce morceau vous accompagnera tout au long de de l’atelier, il vous inspirera, et pourra même être le thème de votre chronique.

Puis place à l’écriture : vous apprenez ce qu’est une chronique radio et écrivez votre texte. Pas de sujet imposé ça peut-être votre avis sur les musiques écoutées, sur le cadeau de Noël de vos rêves, ou un coup de gueule... c'est à vous de choisir.

Enfin, vous passez au micro pour enregistrer votre chronique dans un vrai studio de radio, vous apprenez à donner le ton, respirer, placer votre voix au micro.

C’est ce samedi 11 décembre à 10h à la Maison de la Radio et de la Musique

Durée : 2h

Tarif : 12 € par participant, enfant et adulte

Présence obligatoire d'un adulte pour accompagner les enfants de moins de 12 ans.

Le "Carnaval des animaux (préhistoriques)" est de retour du 9 au 16 décembre Salle Cortot, un concert-spectacle autour du Carnaval des animaux de Saint-Saëns sur les paroles de Francis Blanche, et de Jurassic Trip de Guillaume Connesson, sur les paroles d’Ivan A. Alexandre.

Plus d’un siècle après la création du Carnaval des animaux de Saint-Saëns, Guillaume Connesson reprend l’idée avec la même instrumentation pour se livrer à ses détournements musicaux, avec les féroces et terrifiants animaux préhistoriques, et les faire dialoguer avec les animaux du jardin des plantes.

Le Centre de musique de chambre a réuni spécialement des jeunes talents qui jouent, en bougeant, sur scène et dans le public.

La voix enregistrée d’Elsa Rooke conte les paroles de Francis Blanche et celles d’Ivan A. Alexandre sur la création du monde.

Des jeux de lumière, de couleurs, de bruitages plongent les spectateurs dans l’aquarium féérique de Saint-Saëns ou dans les marécages brumeux de Guillaume Connesson, rien ne manque à ce conte musical, où Rameau, Glück, Offenbach, Mendelssohn, Rossini… rivalisent avec Florentz, Landowski… ou Escaich.

Interprètes :

Yuan Yu, flûte

Yonathan Navia, clarinette

Ryo Kojima, violon

Mathieu Guignier, violon

Lisanne Schick, alto

Léo Guiguen, violoncelle

Iris Plaisance-Godey, Contrebasse

Yedam Kim, piano

Sarah Zajtmann, piano

Arthur Bechet, percussions

