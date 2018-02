Le programme musical de Denisa Kerschova : Boccherini, Schumann, Verdi

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du pianiste Michael Levinas avec le quatuor Le Balcon le mardi 13 février à 19h au Théâtre de l’Athénée à Paris.

Au programme :

Robert Schumann : Quintette, pour piano en mi bémol majeur op. 44 (1842)

George Crumb : Black Angels, treize images des pays sombres, pour quatuor à cordes électrifié (1970)

En première partie, l’un des plus célèbres quintettes de l’histoire de la musique, perle de l’inspiration romantique du XIXe siècle, soit l’Opus 44 de Robert Schumann.

En seconde partie, autre temps, autres inspirations avec le Black Angels (Thirteen Images from the Dark Land) de l’Américain George Crumb. Non seulement, on a, depuis Schumann, inventé l’électrification du pays et celle des instruments, mais, en 1970, on peut inviter dans un quatuor à cordes des verres de cristal qui doivent être accordés avec le niveau de l'eau, faire grincer des dés de métal sur la touche ou frapper sur un gong... Une œuvre qui se joue alors que la guerre ravage encore le Vietnam – elle aura pour sous-titre "In tempore belli". "On a fini par l’appeler le ‘Quatuor du Vietnam’, explique Crumb. Découpée en 13 séquences, la pièce se déroule comme une succession d’images hallucinées et de sons inouïs : "Nuit des insectes électriques", "Sarabande de la muerte obscura"…

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Sonate en La Maj K 208 L 238 par Thibaut Cauvin

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris ?

, © Dordrecht, Dordrechts Museum

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 9 février en vous inspirant du tableau "Le Peintre Frederik Kaemmerer au travail à Oosterbeek" de Jacob Maris.

Ce tableau est actuellement visible au Petit Palais à Paris dans le cadre de l'exposition Les Hollandais à Paris 1789-1914, du 6 février 2018 au 13 mai 2018.

Programmation musicale

Giuseppe Verdi

La traviata : Sempre libera (Acte I) Air de Violetta

Anna Netrebko : soprano

Saimir Pirgu: ténor

Orchestre de chambre Mahler

Direction Claudio Abbado

DGG 000289 474 8812

Franz Schubert

1. Moment musical en ut dièse mineur opus94 n° 4 D780 n°4

2. Moment musical en la bémol majeur opus 94 n°6 D780 n° 6

Till Fellner: piano

Erato 0630-17869-2

Giovanni Antonio Pandolfi-Mealli

Sonate pour violon et théorbe opus 3 n° 5 (la Clémente)

Repicco : kinga Ujszaszi: violon

Jadran Duncumb: Théorbe

Ambronay 38 D

1. Niccolo Da Perugia

Il megli' è pur tacere

2. Francesco Landini

Musica son che mi dolgo / Già furon / Ciascun vuol

Sollazzo Ensemble

Direction Anna Danilevskaia

Linn CKD 529

Anton Dvorak

Quintette à cordes en Mi bémol majeur opus 97 B 180 pour 2 violons 2 altos et violoncelle

1. Allegro nan tanto

2. Allegro vivo

Quatuor Pavel Haas: Veronika Jaruskova, Marek Zwiebel (violons), Radim Sedmidubsky, Pavel Nikl (altos) / Peter Jarusek: violoncelle

Supraphon 41952

Alfred Schnittke

3 Hymnes sacrés

2. O seigneur Jésus Christ

3. Notre Père

Chœur de chambre du RIAS de Berlin

Direction Hans Christoph Rademann

Harmonia Mundi 902225

Sonia Wieder-Atherton / Cole Porter

BOF Un divan à New York de Chantal Akerman

Night and day

Sonia Wieder-Atherton : violoncelle

Laurent Cabasse: piano

RCA

Marco Dall'Aquila

1. Saltarello : La traditora

2. Fantasia n° 19a

3. il est bel et bon

Jakob Lindberg : luth

Bis 2202

Georges Bizet

Carmen : La fleur que tu m'avais jetée (Acte II) Air de Don José

Stanislas de Barbeyrac, ténor

Orchestre Symphonique du théatre de la monnaie direction Carlo Rizzi

QEC 2011

Rita Strohl

Titus et Bérénice - grande sonate dramatique pour violoncelle et piano 3. Lento : Tristamente

Edgar Moreau: violoncelle

David Kadouch: piano

Erato 0190295740627

Alexander Von Zemlinsky

HabDer Zwerg op 17 : Nein sag' dass es nicht wahr ist (Acte I) Le nain Ghita et l'Infante

David Kuebler / Iride Martinez / Soile Isokoski

Orchestre Philharmonique de Gurzenich de Cologne

Direction James Colon

EMI 5662472

Robert Schumann

Papillons opus 2 :

2. Mouvement 8

3. Mouvement 9 Prestissimo

4. Mouvement 10 vivo-piu lento

5. Mouvement 11

6. Mouvement 12 finale

Michaël Levinas : piano

SAPHIR PRODUCTIONS LVC 1093

Charles Gounod

Philémon et Baucis : Ah si je redevenais belle (Acte I) Romance de Baucis

Denise Duval: Soprano

Francis Poulenc : piano

Clio 001

Antonio Vivaldi

Concerto pour flûte à bec en mi min RV 445 :

1. Allegro

2. Larghetto

3. Allegro

Consort Capricornus de Bale

Stefan Temmingh: flûte à bec

Accent 24332

Luigi Boccherini

Quintette en Mi bémol Majeur opus 21 N° 6 G424 pour flûte traversière et cordes : Rondeau : Allegro con molto

Alexis Kossenko: Flûte traversière

Quatuor Cambini: Julien Chauvin, Karine Crocquenoy (violons), Cécile Brossard: alto / Atsushi Sakai: violoncelle

MBF 110719