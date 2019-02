Allegretto Junior

Concerto en Mi Maj op 8 n°1 p 241 RV 269 : Allegro (the song of the birds) Antonio Vivaldi, Apap Gilles & The Colors Of Invention, Gilles Apap, Myriam Lafar, Philippe Noharet ALBUM : VIVALDI/QUATRE SAISONS/APAP LABEL : APAPAZIZ PRODUCTIONS ANNÉE : 2002