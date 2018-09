Le programme musical de Denisa Kerschova : Junior

On vous offre des places

Gagnez des places pour le spectacle Rise Up! le dimanche 9 septembre à 11h et à 16h à l'Amphithéâtre de la Cité de la Musique dans le cadre du Jazz à la Villette for kids.

Du ghetto de Harlem aux champs de coton en passant par la mer des Caraïbes,Rise Up!nous entraîne, au rythme de la contrebasse, dans le répertoire narratif et musical afro-américain et caribéen.

Dans la cale d’un bateau ou au détour d’un bayou avec la petite Ruby, sous les fenêtres des blocks new-yorkais à la rencontre d’un chat noir et d’un chat blanc qui se chamaillent avant de devenir amis… Musique et histoires racontent les luttes et la résistance contre l’injustice de l’esclavage et du racisme. Un hymne à la vie, pour les petites et les grandes personnes.

Quelle musique voyez-vous sur la linogravure "Faunes et chèvres" (1959) de Pablo Picasso ?

, © Succession Picasso 2018

Envoyez-nous vos inspirations musicales autour de la linogravure "Faunes et chèvres" (1959) de Pablo Picasso et participez ainsi à la programmation de l'émission Allegretto du vendredi 7 septembre.

Cette linogravure est visible dans le cadre de l’exposition "Picasso et la danse" du 19 juin au 16 septembre 2018 à la Bibliothèque-musée de l’Opéra du Palais Garnier.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation

Programmation musicale

Camille Saint-Saëns

Danse macabre op.50

Orchestre symphonique de la NBC de New York

Direction, Arturo Toscanini

Enregistrement 1950

RCA victor 60322

Gabriel Pierné

Album pour mes petits amis op.14

Ensemble Pyramide

DIVOX CDX-21005

Dominco Scarlatti

Sonate en sol min K 30

Angela Tosheva, piano

ORANGE FACTORY

Dominco Scarlatti

Sonate en sol min K 30

Scott Ross, clavecin

ERATO 75401

Wolfgang Amadeus Mozart

Mambozart (d'après la Symphonie n°40)

Les Klazz Brothers et Cubapercussion

SONY CLASSICAL 93090

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie nº40 en sol min K 550 : 1.Molto allegro

Orchestre philharmonique de Vienne

Direction, Riccardo Muti

Philips 434107

Bohuslav Martinu

Quatuor en ut maj H 139 : 2.Poco andante; 3.Allegretto ma non troppo - pour clarinette cor violoncelle et tambourin Radek Baborak, cor

Wenzel Fuchs, clarinette

Hana Baborakova-Shabuova, violoncelle

Raphael Haager, percussion

SUPRAPHON3998

Le son medieval expliqué par David Munrow

Piper's fancy (pour flûte et tambourin)

Ja nuns hons pris (pour cor de chamois et psalterion), de Richard Coeur de Lyon

A gig, the squirrel's toy (pour dulcian tenor) de Francis Cutting

David Munrow, Gillian Reid, Christopher Hogwood

PEERLESS EXP 46

Anonyme, transcrit par Francis Cutting

Greensleeves

Göran Söllscher, guitare

DGG 413325-2

Leonard Bernstein

La bonne cuisine

Patricia Petibon, soprano

Susan Manoff, piano

Virgin 5453682

Leonard Bernstein

Candide : Ouverture

Orchestre philharmonique de Berlin

Direction, Simon Rattle

Warner classics 825646487332

Maurice Ravel

L'Enfant et les Sortilèges

Chœur de radio France

Orchestre philharmonique de Radio France

Direction, Mikko Franck

Erato Parlophone 0190295896928

Gioacchino Rossini

Duetto buffo di due Gatti - duo des chats

Elisabeth Schwarzkopf, soprano

Victoria de los Angeles, soprano

Gerald Moore, piano

EMI 7497942

Heinrich Ignaz Franz von Biber

Sonate en la majeur (Le chat - Marche des Mousquetaires - Allemande) Gunnar Letzbor, violon

Ensemble Ars Antiqua Austria

PAN CLASSICS 10245

Toshirō Mayuzumi

Concertino : 1. Allegro Vivace; 3.Presto Evelyn Glennie, xylophone

Orchestre chinois de Taïpei

Direction, En Shao

BIS-SACD-1599

George BizetJeux d'enfants op 22 (petite suite d'orchestre) Orchestre de Paris

Direction, Daniel Barenboim

Bob Dylan

Farewell

Hélène Labarrière, contrebasse

Hasse Poulsen, guitare

NNAcor records 11511