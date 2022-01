Avec la main gauche

Avec Lipatti, Beethoven, Geza Zichy, Ravel, Dubugnon, Britten...

Des places à gagner !

Pour le Ciné-concert “Fanchon le criquet” avec le pianiste Michel Parmentier, à la Cinémathèque de Toulouse mardi 11 janvier à 20h30.

“ Fanchon le Criquet ” est un film muet de 1915 de James Kirkwood 1915, restauré en 2017 (USA. 72') , il met en scène l’actrice Mary Pickford.

Ce film marque un jalon dans la filmographie de celle-ci, car en cette année 1915, elle prend petit à petit le contrôle de sa carrière. Son amie la scénariste Frances Marion, adapte “La Petite Fadette” de George Sand et lui offre un rôle taillé sur mesure. Celui d’une jeune sauvageonne qui désespère d’être acceptée par les jeunes d’un village.

Un somptueux décor champêtre, une grand-mère presque sorcière, Mary Pickford et son énergie communicative qui donne la leçon aux garçons. Une vraie leçon d’émancipation !

C’est le pianiste Michel Parmentier qui accompagne ces images, pianiste de jazz, arrangeur et compositeur pour différentes formations, il écrit et compose aussi pour la scène, la danse ou le spectacle jeune public.

Enraciné dans le jazz, son univers musical embrasse une large palette où l’humour cohabite avec la poésie.

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

viacontactez-nous

à lire article Charlie Chaplin, le roi du cinéma muet a beaucoup à dire sur la musique

Le Voyage de Gulliver se déroule du 11 au 28 janvier auThéatre de l’Athénée.

Ce Voyage de Gulliver est une libre adaptation du roman et satire sociale de Jonathan Swift par Valérie Lesort qui en assure aussi la mise en scène avec Christian Hecq. Le texte se concentre sur l’épisode de l’île de Liliput.

Alors prêts à embarquer pour un voyage fantastique ?

Aux côtés de Gulliver, chirurgien anglais du XVIIIème siècle, nous découvrons ces minuscules habitants, les liliputiens, qui se battent avec leurs voisins au sujet d’un œuf à la coque. Cette histoire fantasque est incarnée par de petites marionnettes hybrides de Carole Allemand et Terzi, intégrant les visages de comédiens en chair et en os, confrontés au comédien à taille humaine, Gulliver.

La mise en scène pleine de poésie, est la marque du tandem des enchanteurs Christian Hecq et Valérie Lesort.

autour du spectacle :

Bords de plateau avec l'équipe artistique, les dimanches 16 et 23 janvier à l’issue de la représentation

Nos places sont pour mardi 11 janvier à 20h.

viacontactez-nous

en savoir plus AUDIO 59 min émission France Musique la nuit... L'heure bleue Gulliver et la musique

ANNONCE :

Ce soir, mercredi 5 janvier,PIANO A LYONprésente Alexandre Kantorow, Liya Petrova et Aurélien Pascal en trio, c’est à 20h30, Salle Molière à Lyon.

Pour ce concert PIANO A LYON a réuni la fine fleur de la garde montante : chaque musicien de ce trio s’est illustré dans les concours internationaux les plus prestigieux Tchaïkovski pour le pianiste Alexandre Kantorow, Carl Nielsen pour la violoniste Liya Petrova et Reine Elisabeth pour le violoncelliste Aurélien Pascal. Ensemble, ils élèvent sur des hauteurs insoupçonnées tout ce qu’ils interprètent...

Au programme, le Trio n°1 op. 8 de Brahms et le Trio op. 50 « A la mémoire d’un grand artiste » de Tchaïkovski .

Offre étudiants : Tarif « dernière minute » à 10 €, en vente 45 minutes avant le début du concert.

Renseignements et réservations PIANO A LYON : 04 78 47 87 56