La poupée dans tous ses états...

de la poupée jouet à l'objet cultuel, avec Waldteufel, Nino Rota, Kreisler, Delibes....

émission imaginée à l'occasion de l'exposition «Poupées, jeux de dupes», jusqu’au 13 avril à la Maison des Cultures du Monde à Vitré (35).

Les poupées sont présentes dans le monde entier, revêtant depuis l’Antiquité diverses formes et fonctions. Les plus anciens restes de ce que nous pouvons nommer « poupée » remontent au Ve siècle avant J.-C. Nommé d’après le latin pupa (petite fille), cet objet est surtout destiné en Occident à la décoration et aux jeux d’enfants. Cependant, la poupée revêt aussi des fonctions cultuelles, religieuses, magiques, se prêtant à diverses croyances et superstitions. Son rôle de médiateur permet un lien entre plusieurs mondes : celui des adultes et des enfants, de l’animé et de l’inanimé, du réel avec l’imaginaire.

Réalisée à partir de la collection particulière de Christine Basques constituée de plus de 10 000 poupées et figurines du monde, et enrichie de prêts d’autres collectionneurs privés, l’exposition dévoile l’objet dans sa diversité.

Agenda :

dimanches 26 janvier, 23 février et 29 mars, à 16h : visites guidées gratuites et sans réservation

mercredis 19 et 26 février de 15h à 16h30 : ateliers créatifs destinés aux enfants de plus de 6 ans, pour les initier à la fabrication de poupéesHina (à l'honneur lors de la fête traditionnelle japonaise du Hina matsuri, le 3 mars, jour consacré aux petites filles).

Programmation musicale

Nino Rota : Suite de Casanova, la Poupée automate

Michelangelo Carbonara, Piano

BRILLIANT CLASSICS 9097

Waldteufel : Valse de la poupée - arrangement pour flûte clarinette accordéon 2 violons alto violoncelle et piano

Ensemble Fa Patrice

Bocquillon : Flûte

Olivier Voize : Clarinette

Pierre-Olivier Queyras : Violon

Genevieve Strosser : Alto

Véronique Marin : Violoncelle

Myriam Bonnin : Chant

Dominique My, direction

Jade 198478-2

Chostakovitch : 7 danses des poupées op 91b - pour piano

Valse lyrique n°1

Valse-badinage (petite ballerine) n°5

Polka n°4

Valse à l'orgue de Barbarie n°6

Danse n°7

Serena Wang, Piano

CHANNEL OF CHINA CCS51014

James Newton Howard : Casse-noisette et les quatre royaumes, The nutcracker suite

Lang Lang, Piano

Trinity Boys Choir

Philharmonia Orchestra

Gustavo Dudamel, direction

WALT DISNEY RECORDS 8740539

Guatemala : musique traditionnelle (percussions)

SOUND IDEAS S10-04

Anonyme Guatemala : Dios es ya nascido

Ensemble Villancico

Peter Pontvik, direction

CPO 777 811-2

Debussy : La boîte à joujoux L 136b - arrangement pour orchestre

Prélude : Le sommeil de la boîte

Tableau n°1 : Le magasin de jouets

Valse : Danse de la poupée

Orchestre National de l'ORTF

Jean Martinon, direction

EMI 7695892

Milhaud : Chansons de Charles Vildrac op 167 , Poupette et patata

Francoise Tillard, Piano

Cyrille Gerstenhaber, Soprano

OPUS 111 OPS 30-87

Pal Budai : Docteur de poupée - pour piano à 4 mains

Soldats d'étain

Danse cosaque

Valse

Chant du berger

Farandole

Emese Mali, Piano

Marta Gulyas, Piano

HUNGAROTON HCD 32597

Nenette et Rintintin

Luc Barney

Mario Bua et Son Orchestre

Barclay 80 174

Bizet : Jeux d'enfants op 22 (petite suite d'orchestre) - Berceuse, La poupée

Orchestre de Paris

Daniel Barenboïm, direction

HIS MASTERS VOICE ASD 2 915

César Franck : Les plaintes d'une poupée pour piano

Stephen Hough : Piano

HYPERION CDA 66918

Delibes : Coppélia

Valse (Acte I)

Valse de la poupée (Acte II)

Musique des automates (Acte II)

Le travail (la fileuse) (Acte III)

Galop final (Acte III)

Jean Pierre Eustache, Flûte

Maurice Gabai, Clarinette

Daniel Sapin, Cor

Hervé Le Floch, Violon

Bruno Pasquier, Alto

Orchestre du Théâtre National de L'Opéra de Paris

Jean-Baptiste Mari, direction

EMI 7672102

Chostakovitch : Cahier d'enfant op 69 : La poupée mécanique

Rimma Bobritskaya, Piano

Chant du Monde RUS 7788164

Schmitt : Le petit elfe Ferme-l'Oeil op 73 : Le mariage de la poupée Berthe - pour orchestre avec mezzo-soprano

Aline Martin, Mezzo-soprano

Orchestre National de Lorraine

Jacques Mercier, direction

TIMPANI 1C1212

Ernesto Lecuona :Diary of a child (scènes de l'enfance) pour piano, The Dolls have a party (la Fête des poupées)

Thomas Tirino : Piano

BIS BIS CD-774 7

Nacio Herb Brown : La danse de la poupée (The doll dance)

Non Identifie, Xylophone

Debroy Somers Band

Non Identifie, direction

EPM RECORDS 984572/1

Poupée valsante

Quatuor Fritz Kreisler

Fritz Kreisler, Violon

Franz Rupp, Piano

Michael Raucheisen, Piano

Hugo Kreisler, Violoncelle

Arpad Sandor, Piano

EMI 7647012 0077776470122-1-16

Tchaïkovski : Album pour la jeunesse op 39 - arrangement pour quatuor à cordes

La poupée malade

L'enterrement de la poupée

La nouvelle poupée

Trio Borodine

Rostislav Dubinsky, Violon

Eleonora Turovksy, Violon

Violon Yuli Turovsky, Violoncelle

Leslie Malowany, Alto

CHANDOS CHAN 8365

Sibelius : Symphonie n°2 en Ré Maj op 43 : Finale

Berliner Sinfonie Orchester

Kurt Sanderling, direction

BERLIN CLASSICS BC 2059-2/1

France Gall : Poupée de cire, poupée de son

CRF (CROIX ROUGE FRANC) 2 675 221