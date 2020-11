Les quatre saisons des émotions

De la tristesse à la joie en passant par la peur et la colère avec Saint-Saëns, Bernard Herrmann, Holst, Liszt, Bach, Vivaldi, Artie Shaw...

Les Tuyaux de Kerscho !

"Siam, au fil de l'eau", un livre-disque d'Arnaud Thorette (violoniste), Olivier Latyk (illustrateur) et Johan Farjot (pianiste) chez Flammarion-jeunesse

L’histoire : Au Vietnam, dans les années 1970. Siam vit sur les bords du Mékong. Le soir, sa mère lui raconte l’histoire d’amour qu’elle a vécue avec un soldat américain, pendant la guerre. Siam aimerait tant le connaître son père… Elle va traverser les océans pour aller à San Francisco, où se prépare une grande comédie musicale. Au fil d’une aventure en chansons, elle y trouvera son véritable destin.

Siam est avant tout une aventure artistique et humaine, née de la rencontre entre Flammarion Jeunesse, l’Ensemble Contraste et le Rire Médecin qui réunit éditeur, auteur, illustrateur, musiciens, chanteurs, comédiens ou clowns.

Avec la participation exceptionnelle d’Ariane Ascaride, François-Xavier Demaison, Karine Deshayes, Tim Dup, Sara Giraudeau, Gérard Jugnot, Juliette, Marie Oppert, Albin de la Simone, Rosemary Standley, Vanille et Yanowski.

Pour chaque livre acheté, 1euro est reversé à l’association « Le Rire Médecin »

Le conte, les paroles des 19 chansons et un CD audio de 63 minutes, avec un lien pour écouter l’histoire et les chansons en ligne, sont inclus dans l’album

Pour les enfants de 6 à 10 ans

