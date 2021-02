Des objets qui s'animent

Avec Dario Marianelli, Déodat de Séverac, Ravel, Hervé, John Williams, Dukas, Nicola Piovani...

Le chef d'orchestre Hervé Niquet nous entraîne à la découverte des collections de laCité de l’Architecture à Paris

En attendant sa réouverture la Cité de l’Architecture propose des vidéos pour découvrir ses collections en compagnie de personnalités du monde culturel. Une idée inspirée par la rencontre réalisée avec le peintre Pierre Soulages en 2009. Les invités posent leurs regards sur les collections et proposent de vous faire découvrir leurs œuvres favorites.

Hervé Niquet est chef d’orchestre et fondateur de l’ensemble le Concert Spirituel. Il y a quelques mois, l’ensemble spécialisé dans l’interprétation de la musique sacrée française, a enregistré une vidéo de présentation de son travail dans la célèbre galerie des moulages de la Cité de l’Architecture.

Le choix de la Cité pour accueillir cette nouvelle interprétation nest pas un hasard car Hervé Niquet a une relation très particulière avec les collections de celle-ci…

Il nous raconte en vidéo une anecdote de son enfance !

Vendredi 5 février à 20h55 dans "Au Spectacle chez soi", France 5 diffuse le concert de Mika à l’Opéra de Versailles, avec l'Orchestre de l'Opéra et ses invités Gautier Capuçon, Ida Falk-Wiland, Jakub Józef Orliński et Thibaut Garcia.

Mika, chanteur pop aux multiples disques de platine, auteur du célèbre « Relax, take it Easy », ancien élève du Royal College of Music est coutumier d’évènements en compagnie d’orchestres symphoniques. Pour une soirée unique, il investit l’Opéra Royal du Château de Versailles et pour s'approprier le lieu et son histoire, il choisit de donner un show classique, acoustique, intime, et différent de ce qu'il a déjà pu faire auparavant.

Un concert, comme un voyage à remonter le temps dans la vie du chanteur et l’avènement de la musique dans celle-ci, et pour lequel Mika s’est entouré de d’invités, le violoncelliste Gautier Capuçon, la soprano Ida Falk-Wiland, le contre-ténor Jakub Józef Orliński, le guitariste Thibaut Garcia et le chœur Gospel Pour 100 Voix, avec l'Orchestre de l'Opéra Royal de Versailles dirigé par Stefan Plewniak

Replay à retrouver après diffusion sur le site France 5.

Quelle musique entendez-vous sur " Le bleu du ciel " d'Edouard Taufenbach et Régis Campo

, © Edouard Taufenbach, Bastien Pourtout. Courtesy Prix Swiss Life, Gal. Bigaignon

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 5 février en vous inspirant de la photo extraite de la série "le bleu du ciel" une oeuvre à 4 mains d'Edouard Taufenbach (photographe) et Régis Campo (compositeur)

Un an après avoir été consacrés par Le Prix Swiss Life à 4 mains, le photographe Edouard Taufenbach et le compositeur Régis Campo présentent leur œuvre originale commune, Le Bleu du ciel, à l’occasion d’une exposition inédite à la Galerie Thierry Bigaignon à Paris, du 2 au 16 février 2021.Le vol de l'hirondelle, un symbole de liberté.

" Le Bleu du Ciel" prend pour point de départ un souvenir d'enfance, celui du chant des hirondelles dans le ciel et de leur rassemblement sur les fils électriques avant leur voyage vers le Sahara.

Associé aux idées de voyage et de liberté, le vol de ces oiseaux a inspiré à Edouard Taufenbach et Régis Campo l'image d'une "partition faite de ruptures, d'accélérations et de silences". Vos idées ici

La chronique : " Les grands Macabres "

