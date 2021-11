Musique à la cour de Florence et de Mantoue

Le mariage en 1589 de Christine de Lorraine et Ferdinand Ier de Médicis, grand-duc de Toscane, donne lieu a des festivités somptueuses. Avec Cavalieri, Francesco Barsanti, Jacopo Peri, Verdi, Falconieri, Marco Uccellini, Caccini...

Islamey du compositeur Mili Balakirev est donné pour la première fois par Nikolaï Rubinstein le 30 novembre 1869 à Saint Petersbourg

Islamey pour piano, opus 18, est sans doute l’œuvre la plus connue du compositeur Mili Balakirev, elle est sous-titrée « Fantaisie orientale » et dédiée à Nikolaï Rubinstein qui en a donné la première exécution.

Dès 1862 Blakirev parcourt le Caucase et la Crimée, en 1892 il écrit à son ami Eduard Reiss: “Je fis la connaissance d’un prince circassien, qui m’a joué des airs folkloriques sur son instrument, qui était quelque chose comme un violon. L’un d’eux, appelé Islamey, un air de danse me plut extraordinairement... et j’ai commencé à l’adapter pour le piano “

L'œuvre a été composée en un mois entre août 1869 à Moscou et septembre de la même année à Saint Petersbourg, contrairement à l’habitude de Balakirev qui passait des années à parfaire une œuvre, il la révise en 1902.

Elle est constituée de 3 mouvements.

En raison de ses exigences techniques, Islamey a la réputation d’être une des plus difficiles à exécuter jamais écrites. Réputation qu’elle doit en partie à son caractère sauvage, presque démoniaque un véritable feu d’artifice pianistique, qui provoqua même l’admiration de Franz Liszt.

«Une pièce magnifique, mais qui est très difficile – peu seront en mesure de la maîtriser … » Nicolaï Rubinstein

