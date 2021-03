Vive le printemps !

Avec Piazzolla, Beethoven, Strauss, Debussy, Britten, Stravinsky, Mozart... Et sans Vivaldi !

Ephéméride

Le Concertino pour piano et orchestre de Boruslav Martinu est créé le 30 mars 1947 à Bratislava

Martinu compose son Le Concertino pour piano et orchestre H 269 à Paris en 1938 à la fin d’un séjour heureux à Paris, un an juste avant le déclenchement de la guerre de la Seconde guerre mondiale. C’est sans doute pour cette raison, que la création eut lieu bien plus tard après que Martinu ait fuit Paris pour s’installer aux Etats-Unis, le 30 mars 1947 à Bratislava par la pianiste Liza Fuchsova et l’Orchestre de la Radio slovaque, dirigé par Otakar Parik.

Les Tuyaux de Kerscho !

Parsifal en direct vendredi 2 avril sur le site du Grand Théatre de Genève

A l'occasion des fêtes de Pâques, Le Grand Théatre de Genève avait programmé une nouvelle production de Parsifal de Wagner, mis en scène par Michael Talheimer, l'un des plus grands metteurs en scène du théatre allemand, encore rarement vu à l'opéra. Bien qu'oligé d'annuler les représentations prévues initialement et afin de sauver cette production, le Grand Théatre de Genève en proposera une version de concert ajustée, le 2 avril à 20h en streaming, la date du Vendredi Saint, qui fait écho à la dimension spirituelle de Parsifal.

La soirée réunira avec les voix wagnériennes de Daniel Brenna dans le rôle-titre, de Tanja Ariane Baumgartner en Kundry et de Mika Kares en Gurnemanz, l’Orchestre de la Suisse Romande et son directeur attitré Jonathan Nott en "guide suprême".

Ce soir à 20h sur France Musique diffusion de la Passion selon Saint Jean dirigée par Leonardo Garcia Alarcon

C’est presque 300 ans après avoir été jouée pour la première fois le 7 avril 1724, le Vendredi saint, que l'Orchestre Philharmonique et le Chœur de Radio France nous offrent La Passion selon saint Jean de Jean-Sébastien Bach, œuvre issue de la tradition remontant au Moyen Âge qui consistait à chanter la Passion du Christ pendant la semaine sainte.

Cette Passion selon saint Jean avec le Chœur de Radio France, marque un nouveau jalon du compagnonnage entre l’orchestre Philharmonique et Leonardo Garcia Alarcón, qui en chef baroque emmène le « Philhar » et lui permet de jouer la musique du XVIIIe siècle avec son grain particulier, sa couleur propre.

Elle réunissait avec les formations maison, les voix de la soprano Ilse Eerens, l’alto Maarten Engeltjes, le baryton-basse Christian Immler…. Dans l’écrin de l’Auditorium de Radio France

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Le Printemps " ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 avril, en vous inspirant du tableau "Le Printemps" de Jean-François Millet (1814-1875), il est visible dans le Musée numérique des Micro-folies et au Musée d'Orsay.

