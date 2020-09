Petite musique des sphères

Une ronde des planètes, avec Janacek, Galilei, Haendel, Respighi, Philip Glass, Mozart....

Les Planètes, le poème symphonique de Gustav Holst, a été créé à Londres le 29 septembre 1918, sous la direction d'Adrian Boult.

« Les Planètes » est un immense poème symphonique en sept mouvements, composé durant la Première Guerre mondiale entre 1914 et 1917. Gustav Holst fait de chaque planète du système solaire le sujet d'un mouvement de l'oeuvre, qui tend à exprimer une vision astrologique des planètes.

À la suite de l'échec de sa précédente œuvre : « The Cloud Messenger » en 1913, Holst est invité chez son ami Balfour Gardiner, il y est rejoint par le compositeur Arnold Bax et son frère Clifford. Les frères Bax lui parlent d’astrologie et surtout de l’idée de la personnification de chaque planète, ayant sa personnalité propre.

En septembre 1918, Balfour Gardiner loue le Queen's Hall pour une représentation semi-privée, le chef Adrian Boult avait répété en 2 heure cette pièce très complexe.

Puis la première représentation publique a lieu quelques semaines plus tard, cinq des sept mouvements sont joués, l’accueil est élogieux et c'est en grande partie à cette pièce que Holst doit sa notoriété.

