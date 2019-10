Promenade légère dans Paris avec Jacques Ibert, George Gerswhin, Francis Poulenc...

Ephéméride

La suite symphonique Paris, L 42a de Jacques Ibert est exécutée pour la première fois à Paris le 29 octobre 1932 par l'Orchestre Pasdeloup, sous la direction de René-Emmanuel Baton, dit Rhené-Baton.

Cette suite symphonique est tirée de la musique de scène pour la comédie Donogoo de Jules Romains. Cette comédie pessimiste raconte une escroquerie immobilière : un professeur ambitieux tente de concevoir toute une ville au Brésil pour compenser sa négligence dans ses recherches. La suite est divisée en mouvements :

I. Le métro

II. Les faubourgs

III. La mosquée de Paris

IV. Restaurant au bois de Boulogne

V. Le paquebot Île-de-France

VI. Parade foraine

Programmation musicale

George Gerswhin

BOF de Funny Face

"Bonjour Paris !" (paroles d'Ira Gershwin)

avec Audrey Hepburn, Fred Astair et Kay Thompson

Adolph Deutsch et son orchestre

VERVE

Germaine Tailleferre

Les mariés de la Tour Eiffel, FP 23

"Valse des dépêches"

Francis Poulenc

Les mariés de la Tour Eiffel, FP 23

"La baigneuse de Trouville"

La Grande Ecurie et la Chambre du Roy, dir. Jean-Claude Malgoire

ATELIER LYRIQUE DE TOURCOING

Léo Delibes

Lakmé

"Dôme épais le jasmin" (duo Lakmé et Mallika, acte I)

Mady Mesplé, Lakmé

Danielle Millet, Malika

Orchestre de l'Opéra Comique de Paris, dir. Alain Lombard

ALPHA

Erik Satie

Gnossienne n°1

Richard Galliano, accordéon

CAM JAZZ (enr. live au foyer du Théâtre du Châtelet le 09/03/2009)

Giuseppe Verdi

Les Vêpres Siciliennes

"Arrigo ah parli a un core" (acte IV)

Maria Callas, Elena

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dir. Nicola Rescigno

PATHE MARCONI

Maurice Ravel

Daphnis et Chloé, symphonie chorégraphique avec choeur mixte en 3 parties

"Au camp de pirates" - danse guerrière (2e partie)

Frédéric Chatoux, flûte traversière

Choeur et orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dir. Philippe Jordan

PARLOPHONE

Henry Mancini "You and me"

Julie Andrews et Robert Preston

"Gay Paree"

Robert Preston

CRESCENDO RECORDS

Joseph Kosma

BOF de Les Enfants du Paradis : "Baptiste"

Orchestre du Capitole de Toulouse, dir. Michel Plasson

EMI

Francis Poulenc

Dialogues des Carmélites

"Où sont les religieuses" (acte II, 4e tableau)

Rita Gorr, Mère Marie

Raphael Romagnoni, 1er commissaire

Charles Paul, 2e commissaire

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dir. Pierre Dervaux

EMI

Jacques Ibert

Paris

Orchestre de la Suisse Romande, dir. Neeme Järvi

CHANDOS

George Bizet

Carmen

"Avec la garde montante" (acte I)

Grace Bumbry, Moralès

Jon Vickers, Don Jose

Petits chanteurs à la Croix de Bois

Orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dir. Rafael Frühbeck de Burgos

EMI

Wolfgang Amadeus Mozart

Don Giovanni, K.527

"Nott'e giorno faticar" (acte I, scène 1)

"Leporello ove sei" (acte I, scène 1)

Ruggero Raimondi, Don Giovanni

Kiri Te Kanawa, Donna Elvira

Teresa Berganza, Zerlina

Jose Van Dam, Leporello

Choeur et orchestre du Théâtre National de l'Opéra de Paris, dir. Lorin Maazel

CBS

Ludwig van Beethoven

Concerto n°4 en sol majeur, op. 58

3. Rondo: vivace François-Frédéric Guy, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France, dir. Philippe Jordan

Vincenzo Bellini

I Puritani "Vien diletto" (acte III)

Anna Netrebko, Elvira

Choeur Giuseppe Verdi de Milan

Orchestre de chambre Mahler, dir. Claudio Abbado

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Charles Aznavour / Georges Garvarentz

"Emmenez-moi"

Chorale des enfants arméniens

EMI