Españoleta y canarios

Avec Luis de Briceno, Lucas Ruiz de Ribayaz, Jacques Gallot, Giovanni Paolo Foscarini, Perry Como, Chabrier, Purcell et Bach...

Ephéméride

La première des Morceaux de fantaisie op. 3 de Sergueï Rachmaninov a eu lieu le 27 décembre 1892 à Kharkov en Russie.

C’est à l’âge de 19 ans que Rachmaninov compose les Morceaux de fantaisie. Alors qu’il préparait son concert à Kharkov, il décide d’ajouter trois autres pièces au Prélude pour en faire un ensemble : l’Elégie en mi bémol mineur, la Mélodie en mi majeur et Polichinelle. La Sérénade est la cinquième pièce des Morceaux de Fantaisie. Elle sera composée puis ajoutée à l’ensemble lorsque Rachmaninov lira en novembre 1892 que Tchaïkovski le mentionnait comme « l’un des plus remarquables talents de la jeune école ».

Il crée l’intégrale des Morceaux de fantaisie à Kharkov le 27 décembre 1892. Deux mois plus tard, jour pour jour, il offre à Tchaïkovski l’un des premiers exemplaires de l’ensemble nouvellement publié.

Le Prélude est un succès à double tranchant pour Rachmaninov car il lui offre rapidement une renommée mondiale, à l’aube de ses 20 ans. Mais en 1983, la Russie n’était pas signataire d’un accord international sur les droits d’auteur, de sorte que Rachmaninov n’a jamais reçu une seule pièce pour cette œuvre qui a été jouée et diffusée des millions de fois de son vivant.

À lire aussi article Sergueï Rachmaninov : 10 (petites) choses que vous ne savez (peut-être) pas sur le compositeur

Des places à gagner !

ⓘ Publicité Radio France ne vous demandera jamais de communiquer vos coordonnées bancaires.

via contactez-nous