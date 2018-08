Le programme musical de Denisa Kerschova : Rameau, Debussy, Ketèlbey

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert Hommage à Evgeny Svetlanov le jeudi 6 septembre 2018 à 20h à l'Auditorium de La Maison de la Radio.

Au programme :

Nikolaï Medtner

Sonate pour piano "Réminiscence"

Sergueï Rachmaninov

Trio élégiaque n°2

Evgeny Svetlanov

Poème pour violon et orchestre

Piotr Illitch Tchaïkovski

Roméo et Juliette

Distribution :

Vadim Repin, violon

Dmitri Makhtin, violon

Alexandre Kniazev, violoncelle

Boris Berezovsky, piano

Andrei Korobeinikov, piano

Orchestre Philharmonique de Radio France

Andris Poga direction

À l’occasion de la quatrième édition du Concours international de chefs d’orchestre Evgeny Svetlanov, l’Orchestre Philharmonique célèbre la mémoire du grand chef d’orchestre né il y a quatre-vingt-dix ans, jour pour jour. Au programme : des œuvres russes dont l’effectif va crescendo, mais aussi le propre Poème pour violon et orchestre de Svetlanov.

Rubrique éphéméride

La Serva Padrona (La Servante maîtresse) de Giovanni Battista Pergolesi créée le 28 août 1733 à Naples.

Quelle musique voyez-vous sur la photographie : "Saut dans le vide" d'Yves Klein ?

, © Succession Yves Klein c/o ADAGP, Paris © Photo Collaboration Harry Shunk and Jan

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 31 août en vous inspirant de la photographie "Saut dans le vide" d'Yves Klein.

Cette photographie est visible à La Maison Rouge à Paris dans le cadre de l'exposition L'envol ou le rêve de voler du 16 juin au 28 octobre 2018.

Programmation musicale

Traditionnel Écossais de 1715, manuscrit de George Skene

Wat ye what I got yestreen, pour cornemuse et ensemble instrumental

Elise Guay, cornemuse

L'Ensemble "Apollo's fire"

Direction, Jeannette Sorrell

AVIE 2269

Jeannette Sorrell

Alleluia

Gigue irlandaise traditionnelle

The road to Lisdoonvarna

L'Ensemble Apollo's fire

La Nef

Direction, Jeannette Sorrell

AVIE 2269

Claude Debussy

Marche écossaise - pour orchestre

Orchestre de la Suisse Romande

Direction, Ernest Ansermet

Decca 673211

Ludwig van Beethoven

Lob auf den Dicken WoO 100, plaisanterie musicale pour 3 solistes vocales & chœur

Les Solistes de Berlin

Joachim Vogt (ténor)

Cùnther Beyer (basse)

Siegfried Hausmann (basse)

Choeur de Chambre de la Singakademie de Berlin

Direction, Dietrich Knothe

BERLIN CLASSICS 0091322 BC

Ludwig van Beethoven

Symphonie n°7 : Presto

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction, Herbert Blomstedt

ACCENTUS ACC80322

Ludwig van Beethoven

The sweetest lad was jamie / Again, my lyre /Come fill, fill, my good fellow = 3 chansons écossaises op 108

Trio Fontenay (Michael Mücke- violon; Niklas Schmidt- violoncelle; Wolf Harden-piano)

Wolfgang Holzmair, baryton

PHILIPS 442784-2

Felix Mendelssohn

Variations sérieuses en ré min op 54

Marie Josèphe Jude, piano

LYRINX LYR 200

Jean-Baptiste Pergolèse

La Serva Padrona : Intermezzo I

Donato Di Stefano, basse

Patricia Biccire, soprano

La Petite Bande

Direction, Sigiswald Kuijken

ACCENT ACC 10123

Jean Philippe Rameau

Platée : Ouverture

Les Musiciens du Louvre

Direction, Marc Minkowski

MUSIFRANCE 2292-45028-2

Wolfgang Amadeus Mozart

Symphonie n°38 K504 : 1er mouvement

Staatskapelle de Dresde

Direction, Bernard Haitink

PROFIL PH07057

Albert Ketèlbey

The Clock and the Dresden figures, pour orchestre avec piano

Michael Reeves, piano

Orchestre Promenade de Londres

Direction, Alexander Faris

PHILIPS 400011-2

Jean Sébastien Bach

Concerto n°3 en Ré Maj BWV 1054 : Allegro pour piano et orchestre

(BOF Abattoir 5)

Glenn Gould, piano

Orchestre symphonique de la Columbia

Direction, Vladimir Golschmann

SONY SK 66532

Carl Maria von Weber

Concerto n°1 en fa min op 73 : rondo, pour clarinette et orchestre

Sabine Meyer, clarinette

Staatskapelle de Dresde

Direction, Herbert Blomstedt

WARNER CLASSICS 0825646075898

Piotr Illich Tchaïkovski

Symphonie n°2 en ut min op 17 (Petite Russie) : 3e mouvement

Orchestre symphonique Académique de l'URSS

Direction, Evgeni Svetlanov

MELODIYA MELCD1002480/13

Serge Rachmaninov

Trio élégiaque nº2 en ré min op 9

Leonid Kogan, violon

Evgeni Svetlanov, piano

Fedor Luzanov, violoncelle

RUSSIAN DISC RDCD 10046

Jean Sibelius

Symphonie n°5 en Mi bémol Maj op 82 : 2ème mouvement

Orchestre de la Tonhalle de Zurich

Direction, Esa Pekka Salonen

SONY CLASSICAL 8898549505212