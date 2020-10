Les Mazurkas

A la (re)découverte de cette danse enflammée avec Tchaïkovski, Bernstein, Poulenc, Khatchaturian...

Le second concerto pour piano n°2 op 18 de Sergueï Rachmaninov est créé le 27 octobre 1901 à Moscou, le compositeur était au piano et son cousin Alexander Siloti à la baguette.

En janvier 1900 et pour 4 mois, Rachmaninov pianiste, chef d'orchestre, et compositeur, se rend chaque jour chez le neurologue russe Nikolai Dahl, spécialiste d'hypnothérapie, afin de retrouver confiance pour écrire à nouveau. Il a 27 ans et depuis 3 ans il est plongé dans une dépression à la suite de l'échec de sa première symphonie, démontée par la critique.

Grâce au traitement du docteur Dahl, qui lui répète des injonctions positives : "Vous allez commencer à écrire votre concerto… vous travaillerez avec une grande facilité… le concerto sera d'excellente facture…". Rachmaninov sort de cette crise et retrouve sa créativité, il dédie son second concerto pour piano au docteur Dahl, il pourrait évoquer les étapes de sa genèse, et serait pour le sompositeur une façon de surmonter définitivement la dépression qu'il vient de traverser.

A sa création le concerto n°2 pour piano, connaît un succès considérable, jamais démenti depuis.

