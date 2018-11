Le programme musical de Denisa Kerschova : Corelli, Brahms, Mahler

On vous offre des places

Gagnez des places pour le récital de piano que donnera Mikhaïl Rudy le 3 décembre 2018 au Musée de l'Armée à Paris.

Au programme

Prokofiev, Visions fugitives, opus 22

Janáček, Sonate 1er Octobre 1905, en mi bémol mineur

Janáček, Dans les brumes Busoni, Berceuse élégiaque

Szymanowski, Mazurka, opus 50

Stravinski, Pétrouchka (arrangement M. Rudy)

Rubrique éphéméride

Le Trio pour piano et cordes n° 1 en si majeur opus 8 de Johannes Brahms créé le 27 novembre 1855 au Dodsworth Hall à New York dans sa version de 1854

Quelle musique voyez-vous sur la lithographie : "Rêverie" de Alphonse Mucha ?

, © Mucha Trust 2018

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 30 novembre en vous inspirant la lithographie "Rêverie" de Alphonse Mucha.

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Luxembourg à Paris dans le cadre de l'exposition "Alphonse Mucha" visible du 12 septembre 2018 au 27 janvier 2019.

Programmation musicale

Antonio Vivaldi

Concerto en si min RV 424 : Allegro non molto; Largo; Allegro - pour violoncelle cordes et basse continue

Jean Guihen Queyras : Violoncelle

Akademie Fur Alte Musik De Berlin

Georg Kallweit, direction

HARMONIA MUNDI HMC 902095

Percy Grainger

Handel in the strand - version pour piano harmonium marimba glockenspiel et orchestre de 1952

Geoffrey Tozer : Piano

City Of London Sinfonia

Richard Hickox, direction

CHANDOS CHAN 9554

Georg Friedrich Haendel

Suite nº5 en Mi Maj hwv 430 "l'harmonieux forgeron" pour piano : II. Allemande; III. Courante; IV. Air

Eric Heidsieck : Piano

CASSIOPEE CIOP 969192

Georg Friedrich HaendelSuite n°5 en Mi Maj HWV 430 : 4.L'harmonieux forgeron - arrangement pour carillon sur fond de chants d'oiseaux Maria Bloom : Carillon

FONTANA 698 012

Anton Dvorak

Bagatelles OP 47 B 79 : Allegro scherzando; Tempo di minuetto. Grazioso; Canon. Andante con moto; Poco allegro - pour 2 violons violoncelle et harmonium

Quatuor Panocha : Jiri Panocha : Violon, Pavel Zejfart : Violon, Jaroslav Kulhan : Violoncelle, Jaroslav Tuma : Harmonium

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET SU 3391

Johannes Brahms

Trio avec piano n°1 en Si Maj op 8 : Scherzo

Joshua Bell : Violon

Steven Isserlis : Violoncelle

Jeremy Denk : Piano

SONY 88985321792

Gustav Mahler

Das lied von der erde : III von der jugend; V der trunkene im frühling

Kathleen Ferrier, contralto

Julius Patzak, ténor

Orchestre Philharmonique De Vienne

Bruno Walter, direction

DECCA 414 194-2

Arcangelo Corelli

Concerto grosso en Ré Maj op 6 n°4 : Adagio - Allegro; Adagio; Vivace; Allegro - Allegro

Europa Galante

Fabio Biondi, direction

OPUS 111 OPS 30-147

Serge Rachmaninov

Sonate n°2 en Si bemol Maj op 36 : Non allegro; Allegro molto

Nelson Goerner : Piano

CASCAVELLE VEL 1037

Franz Von Suppé

Poète et paysan : Ouverture

Orchestre Philharmonique De Los Angeles

Zubin Mehta, direction

DECCA 475 7470

Florent Schmitt

Suite en rocaille op 84 - sans hâte, animé, sans lenteur, vif / Pour violon alto violoncelle flûte traversière et harpe

Nonet Tcheque

PRAGA PRD 250156

Karol Szymanowski

Mazurkas op 62 : Moderato; Allegretto grazioso

Mikhail Rudy : Piano

EMI 5553902