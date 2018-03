Le programme musical de Denisa Kerschova : Beethoven, Sibelius, Granados

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du Trio SR9 à l'occasion de la sortie de leur nouvel album "Alors, on danse ?" (Naïve) à l'Européen à Paris lundi 2 avril 2018 à 20h.

Le jeu du marimba vient révéler le caractère spirituel, artistique ou festif des musiques de danses, traversant ainsi les époques de Rameau à nos jours ! Entre transcriptions et créations originales pour trois marimbas danses de cour et musiques folkloriques se côtoient, dévoilant encore un peu plus les richesses multiples de ces somptueux instruments.

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

À ÉCOUTER Scarlatti : Sonate en La Maj K 39 L 391 par Teodoro Anzellotti

Quelle musique voyez-vous sur le tableau :"Dans la loge" de Mary Cassatt ?

Ce tableau est actuellement visible dans le cadre de l'exposition Mary Cassatt, Une impressionniste américaine à Paris au Musée Jacquemart-André à Paris.

, © 2018 Museum of Fine Arts, Boston

Programmation musicale

John Dowland

Melancholie galliard

Julian Bream : luth

RCA 89977

Enrique Granados

12 Danzas españolas - cycle de 12 pièces pour piano : Melancolia

Guillaume Coppola: piano

Eloquentia 1236

Heitor Villa Lobos

Quatuor a cordes n°1 : 5.Melancolia

Cuarteto Latino Americano: Saul Bitran, Aron Bitran (violons), Javier Montiel (alto), Alvaro Bitran (violoncelle)

Brilliant classics 66341

Robert Schumann

Robert Reinick Gedichte aus dem Liederbuch eines Malers (Poèmes tirés du recueil de chants d'un peintre) op 36 1. Sonntags am rhein; 2. Ständchen; 4. An den sonnenschein; 3. Nichts Schöneres

Christian Gerhaher: baryton

Gerold Huber: piano

RCA 88697168172

Eugene Ysaye

Sonate en la mineur opus 27 n° 2 1. Obsession 2. Malinconia 3. Danse des ombres

Tedi Papavrami: violon

ZZT 3202

Nicolas Bacri

Melodias de la melancolia op 119b 1. A la mar; 2. Silencio mi nino

Patricia Petibon: soprano

Orchestre National d'Espagne

Direction Josep Pons

DGG 4779447

Florent Schmitt

Quintette en si min op 51 2.Lent

Ensemble de Solistes de Berlin: Matthias Wollong, Petra Schwieger (violons), Ulrich Knorzer (alto), Andreas Grunkorn (violoncelle), Birgitta Wollenweber (piano)

Naxos 8570489

Johann Jacob Froberger

Suite n°30 en la min pour clavecin : Plainte faite à Londres pour passer la melancholie laquelle se joue lentement avec discrétion

Bob Van Asperen : clavecin

Aeolus 10241

Franz Schubert

BO du film de Roman Polanski "Death and the maiden"

Quatuor nº14 en ré min op posth D 810 (La jeune fille et la mort) 2.Andante con moto

Quatuor Keller

Erato 4509981422

Emmanuel Chabrier

Pièces pittoresques 1. Melancholie; 2. Tourbillon; 3. Sous-bois

Kathryn Stott / Elizabeth Burley : pianos

Unicorn DKP 9158

Jean Sibelius

Malinconia opus 20

Steven Isserlis: violoncelle

Olli Mustonen: piano

Bis 2042

Claude Debussy

Tarentelle Styrienne L69

Trio SR9 : Paul Changarnier, Nicolas Cousin, Alexandre Esperet

Naive 5449

Ludwig Van Beethoven

Quatuor à cordes n°6 en Si bémol Maj op 18 n°6 : 4.La malinconia

Quatuor Zemlinsky : Frantisek Soucek, Petr Strizek (violons), Petr Holman (alto), Vladimir Fortin (violoncelle)

Praga 250287