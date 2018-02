Le programme musical de Denisa Kerschova : Beethoven, Milhaud, Ginastera

On vous offre des places

Gagnez des places pour le concert du Concerto Soave dirigé par Jean-Marc Aymes le vendredi 9 mars à 20h30 à Saint Mitre les Remparts dans le cadre du Festival Mars en Baroque.

Au début du XVIIe siècle, Venise est encore une cité triomphante. Entre palais patriciens, salons voluptueux de courtisanes et villas palladiennes sur la terra ferma, c'est aussi la ville de la fête. Son carnaval est déjà célèbre... Capitale des arts et de la musique, elle a vu naître le talent des Gabrieli et s'épanouir celui de Monteverdi, qui s'y installe en 1613. Ses attaches avec la Sérénissime préexistaient puisqu'il y fait imprimer ses œuvres depuis 1587. Et, en 1607 il y publie son premier opus de « Scherzi musicali », dédié au duc de Mantoue son mécène. D'autres suivront, d'un style sensiblement différent, en 1632.

Concerto Soave a donc décidé de nous offrir une ouverture de festival sous le signe de l'amour, certes, mais avant tout sous celui de la joie de vivre. Un divertissement conduit par le divin Claudio et ses contemporains. Une fête peuplée de masques précieux évoluant dans un univers de plaisirs anacréontiques alliant grâce nonchalante et richesse expressive. Alors rendez-vous en Arcadie, « con che soavità » !

Distribution :

María Cristina Kiehr, soprano

Simon Pierre et Anaëlle Blanc-Verdin, violons

Sylvie Moquet, viole de gambe

Jean-Marc Aymes, clavecin, orgue et direction

Rubrique "Baptême Scarlatti"

Domenico Scarlatti a composé 555 sonates. Elles portent toutes simplement un numéro. Juste un numéro. Rien d’autre . Aucun nom. Nulle part. Nous vous proposons de « baptiser » les sonates de D.Scarlatti. C’est vous les parrains ou marraines éphémères.

Ecoutez la musique, votre fantaisie et donnez-leur un nom ! Nous choisirons le nom qui nous parait le plus pertinent. La sonate change tous les lundis.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau : "La Dame en bleu" de Camille Corot ?

, © RMN-Grand Palais (musée du Louvre) / Stéphane Maréchalle

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 2 mars en vous inspirant du tableau "La Dame en bleu" de Camille Corot (1874).

Ce tableau est actuellement visible au Musée Marmottan Monet à Paris dans le cadre de l'exposition Corot, le peintre et ses modèles visible du 8 février au 8 juillet 2018.

Programmation musicale

Leonard Bernstein

Divertimento pour orchestre : 1. Allegro non troppo ma con brio 2. Allegretto con grazia 3. Mesto 4. Allegro giusto 5. Allegretto 6. Adagio lugubre 7. Slow blues tempo 8. Andante

Orchestre Philharmonique d’Israël

Leonard Bernstein : Direction

DEUTSCHE GRAMMOPHON

Marc-Antoine Charpentier

Musiques pour les comédies de Molière : 1. Les Chats bottés Le Sicilien H 497 2. Ouverture 3. Les Esclaves 4. Sérénade : Beauté dont la rigueur 5. Sérénade : Vous-bous beauté bizarre 6. Sérénade : Heureux matous

Romain Champion : Haute-contre / Vincent Bouchot : Ténor / Florian Westphal : Basse

La Simphonie du Marais

Hugo Reyne : direction

MUSIQUES A LA CHABOTTERIE

Jacques Ibert

1. 10 histoires : Le petit âne blanc

Leif Ove Andsnes, piano

EMI 3416822

2.Histoire L 14 : Le petit âne blanc L 14 n°2 - arrangement pour violon et piano

Jascha Heifetz : Violon / Brooks Smith : Piano

SONY CLASSICAL

La meneuse de tortues d'or - arrangement pour violoncelle et piano

3. Histoires : Le petit âne blanc - arrangement pour violoncelle et piano

Maurice Maréchal : Violoncelle / Maurice Faure : Piano

COLUMBIA LFX 298

André Messager

Acte 2 n°11 duetto de l'âne "de ci, de là"

Orchestre des concerts Lamoureux

Chœur René Duclos

Jean-Claude Hartemann : Direction

EMI 7691342

Joseph Haydn

Quatuor à cordes n°32 en Ut Maj op 33 n°3 HOB III : 39 : 1. Adagio ma non troppo 2. Finale

Quatuor Borodine

ONYX

Ludwig Van Beethoven

Symphonie n°8 en Fa Maj op 93 : Allegretto scherzando

Orchestre Symphonique de la Radio Bavaroise

BR KLASSIK

Darius Milhaud

Machines agricoles op 56 1. La moissonneuse espigadora 2. La faucheuse 3. La lieuse 4. La fouilleuse-draineuse 5. La faneuse

Florence Katz : Mezzo-Soprano

Ensemble Erwartung

Bernard Desgraupes : Direction

NAXOS

Franz Schubert

Chant du cygne D 957 : Die taubenpost

Thomas Quasthoff : Baryton

Justus Zeyen : Piano

DGG 471020-2

Alberto Ginastera

Estancia op 8 pour orchestre : 1. Los trabajadores agricolas 2. Danza del trigo 3. Los peones de hacienda 4. Danza final

Orchestre Philharmonique de la ville de Mexico

Enrique Bátiz, direction

Academy Sound & Vision

Jean Sebastien Bach

Cantate BWV 208 : Was mir behagt ist nur die muntre Jagd : 1. Schafe können sicher weiden Air de Pales 2. So stimmt mit ein Récitatif de Diana 3. Lebe Sonne dierser Erden Chœur 4. Entzücket uns beide Duo Diana, Endymion 5. Weil die wollenreichen Herden Air de Pales 6. Ihr Felder und Auen

Roderick Williams : Baryton, Sophie Junker : Soprano, Makoto Sakurada : Ténor

Choeur et Orchestre Bach Collegium du Japon

Masaaki Suzuki : Direction

BIS SACD

Arthur Honegger

Danse de la chèvre

Emily Beynon : Flûte traversière

Andrew West : Piano

ASV CDA 67204

Claudio Monteverdi

21 canzonette a tre voci : Come faro cuor mio quando mi parto

Maria Cristina Kiehr : Soprano

Concerto Soave

Jean-Marc Aymes : Direction

HARMONIA MUNDI HMC 901855

Anton Dvorak

Le pigeon des bois op 110 b 198 : 1. Molto vivace 2. Andante

Orchestre Philharmonique de Berlin

Simon Rattle : Direction

EMI 5580192