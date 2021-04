Haendel à la folie

Avec Johan Alvorsen, Beethoven, Sarasate, Liszt, Erik Desimpelaere... Et Georg Friedrich Haendel avant tout !

Ephéméride :

Radamisto, opéra séria de Haendel, est donné pour la première fois le 27 avril 1720 à Londres.

Radamisto est le premier opéra de Haendel pour la Royal Academy of Music, la création a lieu le 27 avril 1720 au King's Theatre de Londres, en présence du roi George I et de son fils le Prince de Galles, ce fût un vrai succès, en témoignent les 10 représentations qui suivirent.

D'autres versions révisées seront données ultérieurement : en décembre 1720 avec le castrat Senesino, en 1728 avec les deux prima donnas : la Cuzzoni et la Faustina.

La première reprise moderne a lieu à Göttingen en juin 1927.

Programme musical

Georg Friedrich Haendel : Solomon HWV 67. Arrivée de la Reine de Saba (Acte III) - arrgt pour hautbois et orchestre

Albrecht Mayer, hautbois

Sinfonia Varsovia

Albrecht Mayer, direction

DGG 4765681

Georg Friedrich Haendel : RinaldoHWV 7a, " Lascia ch'io pianga " (Acte II Sc 4) Air d'Almirena - arrgt pour hautbois et orchestre

Albrecht Mayer, hautbois

Sinfonia Varsovia

Albrecht Mayer, direction

DGG 4765681

Georg Friedrich Haendel : Suite n°3 en Sol Maj HWV 350. Gigues I et II - arrgt pour cor anglais et orchestre

Albrecht Mayer, hautbois

Sinfonia Varsovia

Albrecht Mayer, direction

DGG 4765681

Georg Friedrich Haendel : Sonate en trio en Ré Maj op 5 n°2 HWV 397 : Gavotte - arrgt pour hautbois et orchestre

Albrecht Mayer, hautbois

Sinfonia Varsovia

Albrecht Mayer, direction

DGG 4765681

Georg Friedrich Haendel - Franz Liszt : Almira, Sarabande et Chaconne - Transcription et paraphrase de Haendel pour piano S 415

Simon Ghraichy, piano

Hourglass 3700750906580-1-1

Georg Friedrich Haendel : Vénus et Adonis HWV 85 : 4. " Transporting joy " (Air)

Dorothee Mields, soprano

Katharina Suske, hautbois

Ilia Korol, violon

Balazs Mate, violoncelle

Sebastian Wienand, clavecin

Jonathan Rubin, luth

Die Freitagsakademie

DGG 194397927320

Georg Friedrich Haendel - Traditionnel : The saints' halleluja - Le Messie : alleluia, succes, transcription pour cuivres

Canadian Brass

CBS MK 45744

Johan Halvorsen : Passacaille sur un thème de Haendel pour violon et violoncelle

Renaud Capuçon, violon

Gautier Capuçon, violoncelle

Virgin 5455862

Georg Friedrich Haendel - Pablo de Sarasate : " Ombra mai fu " (Acte I Sc 1) Air de Xerxès

Tianwa Yang, violon

Markus Hadulla, piano

Naxos 8.572709

Georg Friedrich Haendel : Radamisto HWV 12a, " Ombra cara " (Acte II Sc 2) Air de Radamisto

Max Emanuel Cencic, haute-contre

I Barocchisti

Diego Fasolis, direction

Virgin classics 5099969457401

Georg Friedrich Haendel : Sonate en Fa Maj cb 67/71, Sicilienne - arrgt et transposition en mi min pour violoncelle et piano

Janos Starker, violoncelle

Shigeo Neriki, piano

Denon C37-7812

Georg Friedrich Haendel : Concerto en ré min HWV 304 op 15. Andante , Fugue, Allegro

Académie de Chambre Allemande de Neuss

Matthias Kirschnereit, piano

Lavard Skou Larsen, direction

CPO 777 854-2

Georg Friedrich Haendel - Simion Stanciu : Sonate pour violon et clavecin en Mi Maj op 1 n°15 HWV 373. 1. Adagio. 2. Allegro. 3. Largo. 4. Allegro - arrangement pour flûte de pan et harpe

Simion Stanciu, flûte de pan

Marielle Nordmann, harpe

Erato 4509948242

Georg Friedrich Haendel - Erik Desimpelaere : Première suite imaginaire

Concerto en Sol Maj HWV 487 - arrgt pour flûte à bec violon et basse continue

Sonate en sol min HWV 580 (Larghetto) - arrgt pour clavecin et violoncelle

Bourrée en sol min HWV 494 (L'impertinence) - arrgt pour flûte à bec violon et basse continue

Chaconne en Sol Maj HWV 435 - arrgt pour flûte à bec violon et basse continue

Héloïse Gaillard, flûte à bec

Alice Pierot, violon

Violaine Cochard, clavecin

Annabelle Luis, violoncelle

Florent Marie, théorbe Amarillis

Evidence EVCD 049

Marc Antoine Charpentier : Te Deum H 146, " In te domine speravi "

Les Arts Florissants

William Christie, direction

Harmonia Mundi HMC 901298

Georg Friedrich Haendel - Eric Sleichim - Reitze Smits : Suite n°1 en Fa Maj HWV 348 (Water Music). 10. Mouvement - arrgt pour quintette de saxophones et orgue

Koen Maas, saxophone soprano

Pieter Pellens, saxophone soprano

Eric Sleichim, saxophone alto

Rebel Piet, saxophone ténor

Raf Minten, saxophone baryton

Reitze Smits, orgue Bl!ndman (sax)

Warner music 5054197251054

Ludwig van Beethoven : 12 variations en Sol Maj sur " See the conqu'ring hero comes " de Judas Macchabée de Haendel WoO 45

Gautier Capuçon, violoncelle

Frank Braley, piano

Erato 01902959511