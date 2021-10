Ils nous ont quittés récemment ...

Retour en musique sur des artistes tel que le violoniste Igor Oïstrakh, la soprano Teresa Żylis-Gara, les chefs d'orchestre Michel Corboz et Gianluigi Gelmetti, le compositeur Míkis Theodorákis, le ténor Charles Burles...

Ephéméride :

La Fée Urgèle ou Ce qui plaît aux damesde Charles-Simon Favart, sur une musique de Egidio Romualdo Duni est créé le 26 octobre 1765.

"La Fée Urgèle ou Ce qui plaît aux dames" est un opéra-comique en 4 actes sur un livret de Charles-Simon Favart, mis en musique par Duni. Il est représenté pour la première fois par les Comédiens-Italiens au château de Fontainebleau le 26 octobre 1765, puis à la Comédie-Italienne de Paris le 4 décembre suivant.

Le livret est inspiré de Ce qui plaît aux dames, un conte philosophique de Voltaire paru en 1764, et du Conte de la Bourgeoise de Bath de Geoffrey Chaucer, lui même tiré de l'un des Contes de Canterbury de Geoffrey Chaucer (1340-1400).

Le livret médiéval a inspiré un décor médiéval allant jusqu'à coûter la somme de 20 000 livres de l'époque, selon la Correspondance littéraire de Melchior Grimm.

Par la suite, la pièce a été jouée plus d'une centaine de fois, ouvrant la voie à d'autres opéras médiévaux, tels qu'Aucassin et Nicolette (1780) et Richard Cœur-de-Lion (1784) de Sedaine et Grétry.

L’écrivain et romancier Jean Echenoz adapte son roman intitulé “Des éclairs” pour la scène de l’Opéra Comique. A l’occasion de cette commande, le compositeur Philippe Hersant reprend ce livret et compose son 3e opéra “Les éclairs” pour cette création mondiale, mise en scène par Clément Hervieu-Léger.

“Les Éclairs” retrace le destin de l’ingénieur Nikola Tesla – devenu Gregor –qui arrive à New York en 1884. Il est alors habité par des visions qui le mènent à développer les usages de l’électricité! ...

Poésie, science et musique se mêlent autour de ce drame joyeux en 4 actes ….

