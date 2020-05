Jota, fandango, flamenco... Olé ! Esquissons quelques pas de danse espagnole,

avec Camaron de la Isla, de Falla, Mompou, Pujol, Granados, Mozart, Bernard Hermann, Antonio Soler...

Ephéméride

« Tonadillas en estilo antiguo », sur des poèmes deFernando Periquet,est le premier cycle de mélodies que compose par Enrique Granados. Onze d’elles sont interprétées pour la première fois le 26 mai 1913 par la comédienne et chanteuseLola Membrives et Granados à l’Ateneo de Madrid.

La première française a lieu Salle Pleyel le 4 avril 1914, par la soprano Mathilde Polack et Granados lors d’un concert organisé par la SMI, la Société Musicale Indépendante. Le Livre II des « Goyescas » est également joué ce soir-là. Le compositeur relate la soirée à son épouse Amparo Gal dans une carte datée du 5 avril :

Las Tonadillas bien que chantées sans grâce plurent beaucoup; surtout « las Dolorosas » y « las Currutacas », qu’il a fallut rejouer, après j’ai joué 2 pièces qui n’étaient pas prévues au programme, et j’ai dû retourner saluer 10 ou 12 fois. Un succès comme jamais.

Le succès est tel que la SMI sollicite et obtient la Légion d’Honneur pour Granados.

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " l'Attente " d'Alfred Delobbe ?

Allegretto vous propose de participer à la programmation du vendredi 29 mai, en vous inspirant du tableau " l'Attente " d'Alfred Delobbe qui se trouve au Musée de Pont-Aven.

Le Musée de Pont-Aven fermé jusqu’à nouvel ordre, lance une opération originale d’exposition participative : jusqu'au 7 juin, le public pourra voter via le site internet du musée, pour les œuvres conservées dans ses réserves et qu’il souhaite voir présentées lors de l’exposition « Réserve, ouvre toi !», qui se tiendra du 17 octobre au 3 janvier 2021.