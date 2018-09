Le programme musical de Denisa Kerschova : Dvořák, Gershwin, Weill

On vous offre des places

Au programme : Bach, Tristano...

Pour gagner des places, cliquez ici.

Les deux musiciens joueront les œuvres que vous retrouverez dans leur nouveau disque "Au fil du temps" : des sonates françaises d’hier et d’aujourd’hui pour basson et piano.

Pour gagner des places, cliquez ici.

Rubrique éphéméride

La Symphonie n°3 op.52 de Jean Sibelius créée le 25 septembre 1907 à Helsinki en Finlande.

Quelle musique voyez-vous sur le tableau "Le Verrou" de Jean-Honoré Fragonard ?

, © Musée du Louvre, dist. RMN-GP / Angèle Dequie

L'émission Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 28 septembre en vous inspirant du tableau "Le Verrou" de Jean-Honoré Fragonard (1777).

Ce tableau est actuellement visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'expositionAmourdu 29 septembre 2018 au 21 janvier 2019.

Pour participer, cliquez sur l'onglet Contactez-nous pour nous transmettre votre programmation.

Programmation musicale

Irving Berlin

Alexander's ragtime band

Fine Arts Brass Ensemble

Bryan Allen : Trompette

Richard Sandland : Tuba

Andy Culshaw : Trompette

Stephen Roberts : Cor

Simon Hogg : Trombone

SAYDISC CD-SDL 381

Igor Stravinsky

Ragtime pour 11 instruments

Orchestre de Chambre Orpheus

DEUTSCHE GRAMMOPHON DGG 453458-2

Wc Handy

Saint Louis blues / Pour claviorgan

Jean Wiener : Clavicorde

EMI 5864802

Art Tatum

Saint-louis blues

CHANT DU MONDE 5741209

Anton Dvorak

Quintette à cordes en Mi bémol Maj op 97 B 180 : 3. Larghetto; 4. Finale. Allegro giusto - pour 2 violons 2 altos et violoncelle Veronika Jaruskova : Violon

Marek Zwiebel : Violon

Radim Sedmidubsky : Alto

Peter Jarusek : Violoncelle

Pavel Nikl : Alto

SUPRAPHON OU SUPRAPHONET SU41952

Erwin Schulhoff

5 pittoresques op 31 WV 51 : Foxtrott op 31 n°1 WV 51 n°1, n°2 6 esquisses de jazz WV 90 : Tango 6 esquisses de jazz WV 90 : Blues 6 esquisses de jazz WV 90 : Charleston 6 esquisses de jazz WV 90 : Black bottom

Caroline Weichert : Piano

GRAND PIANO GP631

George Gershwin

Concerto en Fa Maj : Allegro - pour piano et orchestre

Stefano Bollani : Piano

Orchestre du Gewandhaus de Leipzig

Direction, Riccardo Chailly

DECCA 4782739

Jean Sibelius

Symphonie n°3 en Ut Maj op 52 : Allegro moderato

Orchestre Symphonique de La Radio d'Helsinki

Direction, Okko Kamu

DGG (DEUTSCHE GRAMMOPHON) 4795275

Dimitri Chostakovitch

Suite de jazz n°1 : 3. Foxtrot

Orchestre Symphonique de La Radio de Francfort

Direction, Dimitri Kitaienko

RCA 09026 68304 2

Kurt Weill

Die dreigroschenoper : Foxtrott potpourri

Max Raabe

Orchestre Palast

Direction, Hk Gruber

RCA RCA 09026 63513 2

Maurice Ravel

Sonate n°2 en Sol Maj : Blues; Perpetuum mobile

Janine Jansen : Violon

Itamar Golan : Piano

DECCA 478 2256

Stephen Sondheim

Follies (com mus) : Can that boy foxtrot - arrangement pour soprano contrebasse et piano Elly Ameling : Soprano

Louis Van Dijk : Piano

John Clayton : Contrebasse

PHILIPS 473456-2

Franz Liszt

Hungaria (fantaisie foxtrot sur des thèmes de Liszt ) - pour piano Alexandre Tharaud : Piano

VIRGIN CLASSICS 440737

Pavel Haas

Etude - pour orchestre a cordes

Nouvel Orchestre de Chambre Tcheque

Direction, Jiri Belohlavek

SUPRAPHON SU 0010-2

Jean Sebastien Bach

Partita pour piano n°3 en la min BWV 827 : 7. Gigue Francesco Tristano : Piano

CAVI MUSIC

François-René Gebauer

Nocturne sur des Airs de Mozart : Andantino, sur Les Noces de Figaro : Voi che sapete Franck Leblois, Basson

Thomas Costille, Piano