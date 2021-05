Des polka(s), presque indansables

Originaire de Bohème et présente dans les pays slaves et d'Europe central, la polka est une danse à deux temps, au tempo rapide et aux rythmes articulés. Avec Britten, Albeniz, Dvorak, Trenet, Webern, Martinu, Bartok et Johann Strauss, sans conteste le maître de la polka.

L'Ephéméride :

Im Sommerwind d'Anton Webern est créé le 25 mai 1962 à Seattle aux Etats-Unis

Été 1904, en vacances dans le domaine familial du Preglhof en Carinthie le jeune Anton Webern entreprend la composition d’un poème symphonique sur Révélations d’un genévrier (1901), un texte du poète, philosophe et politicien libéral Bruno Wille. Le poète y chante la nature et la quiétude d’un soir d’été interrompue par l'orage.

Le compositeur trouve l'inspiration dans la nature qui l'entoure et certainement aussi dans les oeuvres de Mahler et Strauss. En 1904, Webern n'a pas encore rencontré Schoenberg, dont il sera l'un des premiers élèves, et son langage est encore résolument postromantique et tonal.

En 1945, fuyant l'armée russe qui marche sur Vienne, le compositeur se réfugie avec sa femme, dans un petit village tranquille près de Salzbourg. Mais un soir, le compositeur sorti fumer une cigarette sur la terrasse de la maiosn, est accidentellement tué par un soldat des troupes d'occupation américaines.

Avant de quitter Vienne le compositeur avait caché quelques affaires dans le jardin de sa maison, celles-ci arrivent entre les mains de sa belle-fille Hermine von Webern. En 1961 le musicologue américain d'origine allemande et biographe de Webern, Hans Moldenhauer, apprend qu'Hermine von Webern possède un buste du compositeur, il part à sa recherche et découvre parmi les affaires le manuscrit inédit de "Im Sommerwind".

Moldenhauer organise la publication de la partition et la création de l'oeuvre qui se déroule le 25 mai 1962 dans le cadre de l'exposition universelle de Seattle à laquelle coïncide la première édition de l'International Webern Festival. A cette occasion, le Philadelphia Orchestra est placé sous la direction d'Eugene Ormandy.

Les tuyaux de Kerscho :

MétaMusiques Festival de la Fondation Martell se déroule à Cognac du 28 au 30 mai.

La Fondation Martell est une fondation culturelle pluridisciplinaire, dédiée à la création contemporaine et aux savoir-faire. Pour fêter son ouverture, deux expositions et un festival sont au programme. Un week-end de concerts en entrée libre, plus de trente artistes réunis autour des musiques vivantes et des folklores de tous horizons et d'une programmation pour enfants, MétaKids.

Initié en 2019 MétaMusiques fait écho au propos de la Fondation et propose un rendez-vous musical autour de la notion de tradition - savante/ populaire, écrite/orale, occidentale/mondiale...

La programmation de cette édition nous emmène ainsi de la Gascogne à l’Afrique, de Chamboulive (Corrèze) à New York, de l’Europe de l’Est à l’Italie de la Renaissance : un voyage spatio-temporel où l’on pourra mesurer les parentés et les échos qui rapprochent les musiques traditionnelles et la musique répétitive américaine, le folklore d'Euskadi et la turka burkinabée...

90 % des artistes sont originaires de Nouvelle- Aquitaine. Quelles que soit leurs racines géographiques ou esthétiques, tous ces artistes ont en commun d’être des chercheurs, des expérimentateurs, interprètes et créateurs férus de rencontres et de terres inconnues...

Les instruments à clavier sous toutes leurs formes (clavecin, piano, vibraphone, marimba) sont un des fils rouges de cette édition qui propose d’explorer plusieurs siècles de musique (à l’image du concert de Maude Gratton accompagnée de deux musiciennes de son ensemble Il Convito).

La chronique : " Les grands Macabres "

