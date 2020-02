"Marabout et bout d'ficelle" baroque,

avec Haendel, Scarlatti, Ligeti, Bach, Zelenka....

Ephéméride :

L'œuvre la plus célèbre de Benjamin Godard,Jocelyn, est créée le 25 février 1888 au Théâtre de la Monnaie à Bruxelles, avec Pierre-Émile Engel dans le rôle-titre et sous la direction de Joseph Dupont. La Première à Paris a lieu le 13 octobre suivant au Théâtre du Château d'eau (Théâtre-Lyrique-National), avec une nouvelle distribution incluant Victor Capoul en Jocelyn.

Cet opéra en 4 actes, dont on retient la célèbre berceuse "Oh! ne t'éveille pas encore" pour ténor, est le chef d’œuvre du compositeur Benjamin Godard (18 aout 1849 – 10 janvier 1895). La partition porte la dédicace « à mon ami Daniel Barton » et le livret est de l’écrivain Armand Silvestre et du ténor Victor Capoul, d'après un poème de Lamartine. L’histoire se passe au temps de la Révolution, à la fin du 18ème siècle, à Grenoble et dans les montagnes environnantes pendant les fêtes de Corpus Christi, elle met en scène l’amour impossible d’un prêtre et d’une jeune fille, histoire qui a été source de bien des discussions....

Quelle Musique entendez-vous sur "Potager, hiver" d'Anna Metz ?

Cette eau-forte d'Anna Metzest visible à la Fondation Custodia, à Paris, jusqu'au 10 mai.

