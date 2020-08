« Revoir Paris »,

avec Haydn, Charles Trenet, Couperin, Mozart, Teleman....

Ephéméride :

La Cantate BWV 193 de JS. Bach, qu’il dirige pour la première fois le 25 août 1727 à Leipzig.

Bach compose cette cantate pour l’inauguration du conseil municipal nouvellement élu de la ville de Leipzig, qui a lieu lors d'un service religieux suivant la fête de saint Barthélémy (le 24 août).

Le texte est d'un poète inconnu, il s’inspire du Livre des psaumes : « Le Seigneur aime les portes de Sion plus que toutes les demeures de Jacob », « Voici, celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort »....

Une partie du texte et de la musique est perdue. Ton Koopman en a écrit une version, avec voix de ténor, trompettes et timbales, formule que Bach utilise habituellement dans de semblables occasions.

Quelle musique entendez-vous sur "La galerie du HMS Calcutta (Portsmouth)" ?

, © Tate, Londres, Dist. RMN-Grand Palais / Tate Photography

Ce tableau de James Tissot est visible au sein de l'exposition, James Tissot L'ambigu moderne, au Musée d'Orsay jusqu'au 13 septembre.

La chronique : " Les grands Macabres "

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : Marianne Auenbrugger, " trop amie du ciel "

