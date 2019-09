Emission supprimée ce jour en raison d'un mouvement social

Quelle musique voyez-vous sur le tableau " Les Houtsoules " de Władysław Jarocki

, © Musée national de Varsovie / Krzysztof Wilczyński

participez à la programmation musicale du vendredi 27 septembre en vous inspirant de ce tableau visible au Musée du Louvre Lens dans le cadre de l'exposition : "Pologne, 1840-1918, peindre l'âme d'une nation".Jusqu'au 20 janvier 2020

À l’occasion du centenaire de la convention « relative à l’émigration et à l’immigration » qui a profondément marqué l’identité des Hauts de France, le musée du Louvre-Lens propose une grande rétrospective sur la peinture polonaise du 19e siècle. L'exposition montre la manière dont les artistes créent une véritable identité polonaise et façonnent des images de la Pologne pour les Polonais et pour le reste du monde.

cliquez sur l'onglet Contactez-nous et transmettez votre programmation.