Avec Darius Milhaud, Louis Durey, Georges Auric, Arthur Honegger, Francis Poulenc et Germaine Tailleferre, les Six d'un groupe de jeunes musiciens, qui rejetait Wagner et adorait Satie, réunis autour de Jean Cocteau de 1916 à 1923.

Le groupe des Six : Germaine Tailleferre, Francis Poulenc, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Jean Cocteau et Georges Auric, le 1er octobre 1921à New York, © Getty / Isabey / Conde Nast Collection