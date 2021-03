1743 création londonienne du Messie de Haendel, mais pas que !

Comme une carte postale musicale de l'année 1743, riche en musiques qui ont résisté à l'épreuve du temps, avec Haydn, Giuseppe Bonno, Schein, Hasse,Leclair, Boccherini,...

Ephéméride :

Le conte lyrique « Tistou les pouces verts » d’Henri Sauguet est créé le 26 mars 1981 à Paris

« Tistou les pouces verts » (1957) est le seul conte pour enfants écrit par Maurice Druon. C’est l'histoire d'un petit garçon qui découvre qu'avec ses pouces il peut faire naître des fleurs où il le souhaite, il a « les pouces verts ». Un don magique qui transforme la prison, l’hôpital et les bidonvilles en cités fleuries, il arrête même une guerre en fleurissant les canons. Après la mort de son grand ami le jardinier Moustache, il construit une échelle de fleurs et monte au ciel pour le retrouver, son poney Gymnastique est certain qu’il était un ange….

En 1981, le scénariste Jean-Luc Tardieu avec le compositeur Henri Sauguet en fait un conte lyrique pour voix solistes, choeurs d'enfants et ensemble instrumental. La 1ère représentation à lieu le 26 mars 1981 au Carré Sylvia Monfort dans le Jardin d'acclimatation à Paris, sous la direction du pianiste Jean-Claude Pennetier.

Jean-Luc Tardieu et Henri Sauguet attribuent aux spectateurs quatre choeurs de l'oeuvre, l'idée étant que les enfants découvrent l'opéra et se l'approprient en y participant.

La musique a été enregistrée par la Maîtrise et l'Orchestre Philharmonique de Radio France.

Les Tuyaux de Kerscho !

La danseuse Kaori Ito et la pianiste Francesco Tristano ensemble pour un duo exceptionnel sur la scène et sur la page facebook de La Scala Paris dimanche 28 mars à 19h.

« Un moment de grâce » ce sont les deux mots qui résument le mieux la séance d’enregistrement du dernier album de Francesco Tristano « On Early Music » filmé à La Scala Paris samedi 13 février dernier.

Il renouvelle l’expérience dimanche prochain en enregistrant l’Intégrale des 6 Suites Anglaises de Jean-Sébastien Bach, dans la grande salle et dans les mêmes conditions.

Cette fois, il élargit son champ d’exploration en le partageant avec la chorégraphe et danseuse Kaori Ito, une autre artiste emblématique de la Scala Paris. Sur fond d’improvisation, cils nous offriront en exclusivité 1h15 de leur art partagé.

Rendez-vous sur la page Facebook de La Scala Paris Dimanche 28 mars à 20h, c’est en direct et c’est gratuit.

C’est à un spectacle tout à fait innovant et participatif que nous convie l’Opéra de Vichy : Une Flûte [cyber] enchantée, samedi 27 mars à 20h en direct sur le site de l’opéra.

Les équipes de Vichy Culture et de Musidrama ont remué ciel et terre pour monter de toute pièce une version décapante de la Flûte Enchantée de Mozart. C’est le metteur en scène Samuel Sené, qui conçoit le projet, il imagine une rencontre entre la Flûte enchantée (ramenée à 1h15 de spectacle) et les outils de communication 2.0. De Twitter aux fake news en passant par Siri, emojis et selfies, cette « flûte (cyber) enchantée » interactive transpose le combat entre le bien et le mal dans notre monde ultra-connecté.

L’originalité du projet réside dans l’interaction entre les artistes sur la scène de l’Opéra de Vichy, des chanteurs lyriques préalablement enregistrées et filmés, les spectateurs participants à l’action via zoom et une réorchestration musicale originale.

Il s’agit d’une première mondiale dans ce format et donc d’un évènement aussi bien scénique que télévisuel.

C’est gratuit, unique et en direct sur le site de l’opéra et Faceboock

On retrouve les chanteurs Sahy Ratia (Tamino), Sheva Tehoval (Pamina), Christophe Gay (Papageno), Marie Oppert (Papagena), Marlène Assayag (La reine de la nuit), François Lis (Sarastro), Camille Poul (première dame), Marine Chagnon (deuxième dame), Mélodie Ruvio (troisième dame).

Et les pianistes Julien Mouchel et Raphaël Bancou, le clarinettiste et saxophoniste François Chambert, le violoniste Cyril Zardé et le violoncelliste Valentin Mussou.

La chronique : " Les grands Macabres "

