Comme une petite souris à la Juillard School,

Ephéméride :

Al Largodu compositeur finlandais Magnus Lindberg est créé le 23 juin 2010par le New York Philharmonic à l'Avery Fisher Hall sous la direction d’Alan Gilbert.

Cette oeuvre pour orchestre est une commande du New York Philharmonic, alors que Magnus Lindberg était compositeur en résidence.

Le titre, inhabituel selon Lindberg, est venu sur une idée de son ami le compositeur Luca Francesconi : « Il m’a suggéré d’utiliser l’expression italienne, Al largo, qui signifie être « au large » et qui se réfère plus particulièrement au moment ou vous arrivez en haute mer, que vous ne voyez plus la côte et que ce qui est devant vous est si vaste »