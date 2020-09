Aujourd'hui c'est l'automne !

Avec Boismortier, Henze, Félicien David, Nicolas Chedeville, Max Richter et Vivaldi, bien sûr...

Ephéméride 22 septembre :

Un violon sur le toit(Fiddler on the Roof), comédie musicale de Joseph Stein mise en musique par Jerry Bock, et mise en scène par Jerome Robbins, est créée à l’Imperial Theatre de Broadway le 22 septembre 1964.

Elle quitte l’affiche le 2 juillet 1972 après 3242 représentations et été récompensée par neuf Tony Awards en 1965 ! Par la suite, Un violon sur le toit est joué dans plusieurs pays, traduite en plusieurs langues et adaptée au cinéma en 1971. En France elle est créée au théâtre Marigny (à Paris) le 8 novembre 1969.

Un violon sur le toit c’est l’histoire à la fois drôle et dramatique de Tevye le laitier et de ses cinq filles qui vivent dans un shtetl de Russie. Bouleversant les traditions, les trois filles aînées de Tevye refusent les maris que tente de leur imposer leur père. Dans le même temps les habitants du shtetl subissent un pogrom et doivent fuir pour survivre. Alors pour Tevye s’impose une seule solution : quitter l’Europe pour les États-Unis.

Un violon sur le toit a été repris en décembre 2019 à l’Opéra du Rhin dans nouvelle production mise en scène par Barrie Kosky.

Des places à gagner !

Via contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur le tableau "Violon et feuille de musique" de Picasso?

, © RMN - Grand Palais (Musée national Picasso-Paris)/Adrien Didierjean

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 25 septembre, en vous inspirant du tableau "Violon et feuille de musique", visible dans l'exposition"Les musiques de Picasso" qui se tient à La Philharmonie de Paris, jusqu'au 3 janvier 2021.

Vos propositions via contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :

pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : " Tino Casal, le glam rock et la movida "

c'est ici!