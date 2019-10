Wagner pour rire, avec Chabrier, Gounod, Fauré.....

Ephéméride

Le Trio pour flûte, alto et violoncelle op 40 de Roussel est exécuté pour la première fois à Prague le 22 octobre 1929 par Georges Barrère (flûte), Lionel Tertis (alto), Hans Kindler (violoncelle), dans le cadre des Concerts Coolidge.

C’est une commande d'Elizabeth Sprague Coolidge, mécène américaine à l’origine de nombreuses œuvres de l’époque, ce trio lui est dédicacé. Lorsqu’il écrit cette pièce, contemporaine de sa troisième symphonie, Roussel est alors à l’apogée de sa carrière. La première parisienne a lieu le 29 octobre de la même année...

Des places à gagner

Gagnez des places pour la soirée « Joyaux français », le 26 octobre à 20h au Théâtre du Capitole, qui propose deux chorégraphies de Serge Lifar.

La soirée commence avec « Suite en blanc », sorte de manifeste de l’École française de danse, interprété sur des extraits de Namouna d’Édouard Lalo composé pour Marius Petipa. La soirée se poursuit avec « Les Mirages », Féerie chorégraphique créé en 1947, qui fait partie des oeuvres conçues par Serge Lifar pour enrichir le répertoire du Ballet de l’Opéra de Paris, c’est probablement un de ses ballets les plus profonds et les plus poétiques.

Quelle musique voyez-vous sur la tapisserie " L'eau, tenture des Eléments ", carton de Charles Le Brun

Participez à la programmation musicale du vendredi 25 octobre en vous inspirant de cette tapisserie, actuellement visible dans le cadre de l'exposition "Créer pour Louis XIV" qui se déroule au Mobilier national (à Paris) jusqu'au 4 décembre 2019

En 1619 naissent deux acteurs majeurs du règne de Louis XIV : Jean-Baptiste Colbert, ministre durant 20 ans, et Charles Le Brun premier peintre du Roi. Les deux hommes oeuvreront ensemble à la gloire du Roi-soleil et par là-même au rayonnement du savoir-faire français.

Pour cela ils créent et développent les manufactures qui doivent créer des objets de qualité exceptionnelle destinées à orner les maisons royales. C’est aux Gobelins et à La Savonnerie que s’élaborent et s’épanouissent ses savoir-faire.

L’exposition, qui se déroule aux Gobelins un des lieux mêmes de cette aventure, s’attache à pésenter, à l’aide d’œuvres rares prêtées par de nombreux châteaux et musées, les métiers qui se trouvaient aux Gobelins, les influences et les réalisations.

Exceptionnellement ouvert, l’enclos des Gobelins où se trouvaient les ateliers de création sous Colbert et Lebrun (orfèvres, sculpteurs, graveurs, lissiers, ébénistes….) revit comme à l’époque grâce à un dispositif multimédia.