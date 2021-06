Iles mystérieuses

Chaque île est un univers singulier, partons à la découverte, avec Yannis Constantinidis, Rachmaninov, Dutilleux, Copland, Berlioz, Carl Nielsen, Britten, Vivaldi, Offenbach...

La Sonate pour piano n°2 de George Antheil est créée 22 juin 1922.

Né en 1900, George Antheil est américain. Il compose en 1921 une sonate pour piano, surnommée “The Airplane sonata”, la partition porte la mention « as fast as possible ». Cette pièce, à l’instar de l’avion, est vue comme une prouesse mécanique, une sorte de collage autour de la note “mi”, et mêle à l’héritage du ragtime une rythmique frénétique. Ce style barbaro, traversé d’accords violemment frappés, et qui doit produire, selon le compositeur, une musique dure comme de la pierre, se combine avec des rythmes répétitifs inspirés par les bruits des machines d’usine qui l’ont fasciné dans sa jeunesse.

La sonate est créée le 22 juin 1922. A cette époque Antheil réside principalement à Berlin. Il acquiert rapidement une réputation de pianiste sulfureux, doté d’une technique diabolique qui fait sonner le piano comme un instrument à percussion, on dit que menacé, il vient armé à ses concerts, et pose ostensiblement un revolver sur son piano.

Il s’installe en 1923 à Paris, y fréquente les artistes et les intellectuels, et se lie d’amitié avec James Joyce et ses compatriotes Ezra Pound, Ernest Hemingway, Aaron Copland, entre autres.

On lui propose de faire un concert pour l’ouverture des ballets suédois, il inscrit “The Airplane sonata” au programme. Cette première parisienne est pour le moins mouvementée : dans la salle, c’est une véritable bataille, qu’Antheil décrit lui-même comme un “Pandémonium”, les gens se bagarrait, criaient, hululaient, pour sa plus grande satisfaction. La police intervient et arrête des Surréalistes et des membres de la bonne société. Dans le public, on compte entre autres Satie, Cocteau, Picasso ou encore Man Ray, qui soutiennent le compositeur. Il se murmure même que cette furie aurait été prévue, puisque tout a été filmé… Il se trouve que Marcel L’Herbier a besoin d’une scène de bataille dans une salle de concert pour L'inhumaine, son prochain long-métrage…

