Chants scandinaves

Contre le froid hivernal, on écoute des chants aux langues scandinaves composés par Anne Sofie von Otter, Einojuhani Rautavaara, Niels Wilhelm Gade, Geirr Tveitt ou Edouard Grieg...

Ephéméride :

La Cantate BWV 132 « Bereitet die Wege, bereitet die Bahn » est créée le 22 décembre 1715 à Weimar

Écrite en 1715, la première exécution de la cantate de Weimar de Johann Sebastian Bach pour le quatrième dimanche de l'Avent « Bereitet die Wege, bereitet die Bahn » (Préparez les chemins, préparez la voie !) BWV 132 fête ses 205 ans aujourd’hui. Bach, alors âgé d’une trentaine d’années, était chargé à cette époque de composer une cantate par mois par le prince Johann Ernst de Saxe-Weimar. Cette cantate BWV 132 structurée en six mouvements est écrite pour quatre solistes, deux violons, un hautbois, un alto et un orgue qui forme la basse continue. Le mouvement d’ouverture est un air virtuose d’anticipation joyeuse pour soprano, mettant à l’honneur les sonorités du hautbois. Cette ouverture figure parmi les premières traces de ce qui deviendra l’air allegro « standard » pour le compositeur allemand. Malheureusement, le dernier mouvement du choral final, probablement écrit sur une feuille volante, s’est perdu avec le temps.

Le poète de cour Salomon Franck est à l'origine du texte de cette cantate qui comprend également le cinquième verset du choral Herr Christ, der einig Gotts Sohn (1524) de Elisabeth Cruciger. Le texte de la cantate fut publié en 1715 dans les « Evangelisches Andachts-Opffer ». Quant à la partition, elle n’a été publiée qu’en 1881 dans une édition de la Bach-Gesellschaft allemande, la Société Bach qui s’est donné comme projet de publier les œuvres complètes du compositeur. Vous pouvez retrouver ici la traduction française de la cantate par Guy Laffaille.

à réécouter AUDIO 30 min émission La Cantate La Cantate BWV 132 « Bereitet die Wege, bereitet die Bahn »

Les tuyaux de Kerscho !

L’opéra-comique Fantasio sera diffusé le soir du samedi 26 décembre à 00h20 sur France 3

Créé le 18 janvier 1872, l’opéra-comique en 3 actes Fantasio,d’après la pièce d’Alfred de Musset, raconte les aventures d’un personnage-titre éponyme, un bourgeois criblé de dettes qui prend la place du bouffon du roi de Bavière pour échapper à ses créanciers. Fantasio devient proche de la princesse Elsbeth et se mêle de ce qui ne le regarde pas… Le metteur en scène Thomas Jolly s’est entouré d’une équipe de jeunes artistes et du chef Laurent Campellone pour redonner vie au Fantasio d’Offenbach dont la partition disparut en partie dans l’incendie de la Salle Favart.

Donné au Théâtre du Châtelet en 2017 pendant les travaux de la fameuse Salle Favart, la captation de ce Fantasio vous fera redécouvrir l’éblouissante mezzo-soprano Marianne Crebassa ainsi que l’Orchestre de chambre de Paris et le chœur Ensemble Aedes qui sont ici dirigés par Campellone. Le spectacle sera diffusé en français et surtitré en français et en anglais dans la nuit du samedi 26 au dimanche 27 décembre à 00h21 sur France 3.

à réécouter AUDIO 1h 30mn émission Etonnez-moi Benoît Créé à l’Opéra Comique en 1872... C'est “Fantasio” d'Offenbach avec le génial Thomas Jolly & brio Laurent Campellone

La chronique : " Les grands Macabres " :

Pour retrouver la chronique de Bertrand Dicale : "Joe Strummer, si Anglais et si rebelle"

C'est ici!

Fantasias