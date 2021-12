Coups de cœur de l'année

Avec Milosz Magin, Joaquin Rodrigo, Jan Dismas Zelenka, Kurt Weill, Monterverdi, Minkus, Hahn, Mahler, Beethoven, Couperin, Strozzi et Brahms...

Ephéméride

"Marie Galante" est un opéra de Kurt Weill créé au Théâtre de Paris le 22 décembre 1934

Kurt Weill a beaucoup collaboré avec Bertolt Brecht mais c'est un roman de Jacques Deval, "Marie Galante" (Albin Michel, 1931), qu'il adapte en 1934. A l'arrivée d'Hitler au pouvoir il avait décidé de fuir l'Allemagne nazie, il passe alors par la France avant de partir pour les Etats-Unis, et c'est là qu'il rencontre et se lie d’amitié avec le dramaturge Jacques Deval, ils décident d'adapter le texte.

"Marie Galante" raconte l'histoire d'une jeune femme embarquée, malgré elle, sur un cargo qui fait escale à Bordeaux avant de partir pour le Panama où elle finit par échouer dans un bouge. Elle est mêlée à des affaires louches et se prostitue, rêvant d'un retour au pays. Un jour, un mystérieux Japonais, un espion, lui offre 100 dollars si elle accepte de se charger d’une mission, mais Marie est tuée, et c’est dans un cercueil qu’elle est rapatriée...

La création a donc lieu au Théâtre de Paris, le 22 décembre 1934 avec la grande FLORELLE dans le rôle-titre ; Pierre Alcover (Staub), Valéry Inkijnoff (Tsamatsui), Serge Nadaud (Crawbett)...

L'accueil est mitigé.

La chanson Youkali, publiée séparément, est l’adaptation vocale du Tango-Habanera de la musique de scène sur des paroles de Roger Fernay. Elle a connu un très grand succès, pour devenir une des mélodies les plus connues de Kurt Weill. Chantée par de nombreux interprètes, de Lys Gauty à Dee Dee Bridgewater, elle a aussi été utilisée dans plusieurs films.

