Allegretto en excursions à Leipzig

Excursion à Leipzig dans la ville de Jean-Sébastien Bach, avec Wagner, Thelemann, Liszt, Mendelssohn, Anibal Troilo, Schumann... Et Bach bien sûr !

Ephéméride :

« Pli selon pli », pour voix de soprano et orchestre, d'après des poèmes de Stéphane Mallarmé, est une œuvre de Pierre Boulez, dont une seconde version est créée le 20 octobre 1962 au Festival de Donaueschingen sous la direction du compositeur.

La composition de « Pli selon pli » a commencé en 1957 ; elle a connu diverses versions et divers remaniements jusqu'en 1990. Une première version complète (avec les cinq parties actuelles) avait été créée, en 1960, à Cologne, sous la direction de pierre Boulez.

Le titre de l'œuvre est emprunté à un sonnet de Mallarmé, dont Boulez ne fait pas un usage direct. Dans ce poème l’auteur évoque, lors d’un séjour à Bruges chez des amis poètes belges, un brouillard qui se dissipe progressivement et dévoile peu à peu la pierre de la vieille cité de Bruges :

Comme furtive d'elle et visible je sens

Que se dévêt pli selon pli la pierre veuve…

à réécouter émission Propos sur Bach Propos sur Bach de Pierre Boulez (1951)

Des places à gagner !

Via contactez-nous

Quelle musique entendez-vous sur le tableau " Le train en hiver "

, © Photo MBAC

Allegretto vous propose de participer à la programmation musicale du vendredi 23 octobre, en vous inspirant du tableau " Le train en hiver " de Clarence Gagnon, actuellement au Musée Fabre.

Ce tableau est visible dans l'exposition "Le Canada et l'Impressionisme" jusqu'au 3 janvier 2021 au Musée Fabre de Montpellier.

Vos propositions via contactez-nous

La chronique : " Les grands Macabres " :